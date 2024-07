La increíble playa española situada en un parque natural que The New York Times reconoce como "un paraíso"

El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar es uno de esos lugares que se deben visitar al menos una vez en la vida en España. Este rincón de la provincia de Almería es uno de los protagonistas cuando se habla de las playas de la región andaluza. De hecho, los turistas que se aventuran a pasar unos días por la zona no dejan de sorprenderse por sus paisajes vírgenes.

En la costa que baña este parque se encuentran algunas playas impresionantes. Este es el caso de cala de Enmedio, una zona en la que la tranquilidad y la paz reinan debido a que, durante los meses de verano, no está masificada. Rodeada de arena dorada y aguas cristalina, es una playa en la que el descanso está asegurado.

The New York Times se fija en Cala de Enmedio

Cala de Enmedio tiene una longitud de 150 metros. Una de las particularidad del entorno es que, a ambos lados de la playa, hay dunas fosilizadas. Estas formaciones rocosas se adentran en el mar y se han ido moldeando debido a la erosión, creando pozas de agua ideales para explorar el área. Además, es un lugar perfecto para practicar buceo o snorkel.

Cala de Enmedio (Almería) iStock

Tal es la belleza de cala de Enmedio que en un artículo reciente, The New York Times ha destacado a esta playa como "uno de los parajes más bellos del mundo". Hay que recordar que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue declarado como reserva de la biosfera en 1997, por lo que no solo tiene un gran interés nacional, sino que también lo tiene a nivel internacional.

El acceso a cala de Enmedio es un poco complejo, puesto que solo se puede hacer a pie o con alguna embarcación. Uno de los recorridos es desde cala del Plomo, situada a 200 metros. Allí nos encontramos con un estrecho sendero que lleva hasta esta impresionante playa. Es un camino de 1,7 kilómetros que puede durar unos 20 minutos.

La otra alternativa es por el mar. Y es que se puede acceder con una pequeña embarcación desde Agua Amarga. Es una travesía que no es dificultosa, por lo que se puede hacer con la familia. Una experiencia para descubrir la belleza del lugar en unas dos o tres horas que dura el trayecto.

