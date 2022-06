El impresionante pueblo portugués en la frontera con España que tiene un castillo en medio de un Parque Natural

En el punto más alto del Parque Natural de la sierra de São Mamede, se alza el precioso pueblo portugués de Marvão, entre enormes laderas y una exuberante vegetación. Se trata de una de las poblaciones más bonitas del país vecino, y lo mejor de todo es que se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con España.

Las mejores vistas desde el castillo

El pueblo medieval de Marvão fue un importante punto de defensa de Portugal frente a Castilla, sobre todo durante el siglo XVII. Es por ello que durante el siglo XVIII se construyó en el lugar el que es a día de hoy su rasgo más característico: su castillo. Esta fortificación se levantó sobre la roca en la zona oeste de la villa a 850 metros de altura. Desde su Torre del Homenaje podemos disfrutar de unas espectaculares vistas de la población y su entorno, marcado por las sierras de São Mamede y da Estrela.

Castillo de Marvão. brytta / iStock

Además, también podemos caminar a lo largo de sus murallas y asomarnos en sus almenas al borde del precipicio. O bien pasear por sus los alrededores llenos de jardines de setos, a través de los cuales se llega a la Iglesia de Santa María, el templo religioso más antiguo de Marvão, donde actualmente se encuentra el Museo Municipal.

Arquitectura popular alentejana

Más allá de su castillo, el resto del pueblo presenta una típica arquitectura alentejana de fachadas blancas y tejados rojos. Al pasear por sus calles nos sorprenderemos con balcones de hierro forjado y arcos góticos, además de interesantes edificios como la iglesia de Santiago, la Capela do Espírito Santo, el Convento de Nossa Senhora da Estrela y la Capela do Calvário.

Calles de Marvão. José Pedro Pascual Moreno / iStock

También podemos sumergirnos en el ambiente tranquilo del pueblo y descansar en alguna de sus plazas como la Praça do Pelourinho, donde encontrarnos los antiguos Paços do Concelho y la Torre do Relógio.

Rutas de senderismo

El impresionante entorno natural sobre el que se asienta la villa nos permite realizar diversas rutas de senderismo. Por ejemplo, un recorrido de 7,7 kilómetros nos conduce hasta Portagem y su playa fluvial, la ruta Galegos (12 km) llega hasta las Marmitas do Gigante y el Caminho dos Olhos d´Água (9.75 km) trascurre a lo largo del río Sever.

Marvão. Rui T Guedes / iStock

Cómo llegar a Marvão

Si queremos llegar a Marvão desde Lisboa, el trayecto es de 2 horas y 45 minutos por la A6. Por otro lado, desde tierras españolas, el trayecto es de 1 hora y 30 minutos por la EX-110 desde Badajoz, y de 1 hora y 42 minutos por la N-521 desde Cáceres.

