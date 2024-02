El origen auténtico de la ruta 66: un clásico viaje de casi 4.000 kilómetros por Estados Unidos

Para embarcarse en un clásico viaje por carretera en Estados Unidos de este a oeste, la emblemática Ruta 66 es insuperable. Pero lo que no todo el mundo sabe en España es que al no ser oficialmente una carretera, no aparece en la mayoría de los mapas. Apodada la "madre de las carreteras" por el novelista John Steinbeck, esta sucesión de calles principales de pequeñas poblaciones y carreteras comarcales se convirtió en 1926 en el primer trazado que unía los rascacielos de Chicago con las palmeras de Los Ángeles.

De lo que no cabe duda es que este recorrido es perfecto para sumergirse en la cultura popular retro estadounidense o simplemente para deleitarse con paisajes cautivadores, como es Arizona. Puede que cuente con grandes reclamos (Monument Valley, El Gran Cañón, Cathedral Rock), pero, además, lo que perdurará en el recuerdo del viajero será el largo y romántico trayecto bajo un cielo interminable.

Asimismo, el viajero podrá codearse con granjeros en Illinois y estrellas del country en Misuri, escuchar historias de indios y vaqueros en Oklahoma, y descubrir las tradiciones de los indios americanos en las naciones tribales y los pueblos del suroeste. Y por supuesto, seguir los pasos de mineros y forajidos en el Salvaje Oeste, antes de culminar el recorrido en las soleadas playas del Pacífico del sur de California.

Signo de la histórica Ruta 66 en Illinois (Estados Unidos) Geoff Eccles

¿Por qué es tan famosa la Ruta 66?



Inaugurada en 1926, en su día la Ruta 66 se extendía desde Chicago hasta Los Ángeles, uniendo un conjunto de poblaciones y vías secundarias a su paso por ocho estados. La carretera adquirió notoriedad durante la Gran Depresión, cuando campesinos migrantes la recorrieron hacia el oeste desde las Grandes Llanuras, afectadas por el Dust Bowl.

El apodo de "Carretera Madre" o "Mother Road" lo acuñó el novelista John Steinbeck en 1939 en su novela "Las uvas de la ira". Se contrató a jóvenes desempleados para asfaltar los tramos finales de lo que entonces era más que una carretera fangosa. Las obras terminaron justo antes del estallido de la II Guerra Mundial, y sirvió para que una marea de soldados y obreros respondieran a la llamada del destino.

Gran Cañón del Colorado al norte de Arizona (Estados Unidos) Getty Images/iStockphoto

Las cosas mejoraron en la década de 1950, cuando la prosperidad recién encontrada animó a muchos estadounidenses a echarse a la carretera. Desafortunadamente, cuando todo parecía ir sobre ruedas, el Gobierno implantó una nueva red de autopistas interestatales, que, a la postre, supuso el certificado de defunción de la Carretera Madre.

¿Qué recorridos se pueden hacer?

Existen tres tramos distintos para hacer la Ruta 66, lo que varía en el número de días en atravesar este carretera casi centenaria.

Ruta 66 este 5-7 días: El recorrido fantasma engullida por la interestatal de 1.690 kilómetros arranca en chicago, la Ciudad del Viento, y sigue con rumbo sur hacia Misuri, Kansas y Oklahoma.

La extravagancia es la seña de identidad de la Carretera Madre a su paso por Texas, Nuevo México y Arizona con un total de 1.448 kilómetros. Ruta 66 oeste 3-4 días: Este tramo de 565 kilómetros serpentea por el desierto, dejando atrás iconos retro antes de recalcar en Los Ángeles. Explora los pueblos fantasmas del desierto de Mojave, apeaderos ferroviarios como Barstow y Victorville, y el puerto del Cajón, todo ello antes de serpentear por la cuenca de Los Ángeles y acabar junto al impetuoso oleaje final del muelle de Santa Mónica.

¿Cuándo ir?

La temporada alta va de junio a agosto, gracias al buen tiempo en toda la región, con temperaturas por lo general altas. Sin embargo, la mayor afluencia de gente hace también que los precios sean más altos.

