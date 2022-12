Georgetown, el pintoresco barrio de Washington donde estudió el rey Felipe VI

Seguro que si no lo has hecho ya, has querido o has pensado alguna vez en cruzar el charco y viajar a Estados Unidos. Se dice que es el país de los rascacielos, o al menos donde se empezaron a construir, pero esconde muchos secretos más allá de los edificios que rozan el cielo.

Su capital, Washington, es una de las ciudades más visitadas gracias, en parte, a que es el centro político del país. Pero su encanto va mucho más allá, ya que algunos de sus barrios son una auténtica maravilla. Este es el caso del emblemático barrio de Georgetown, localizado junto al Glover Park, muy cerca de Foggy Bottom y Dupont Circle, al este de la ciudad. Sus encantos han enamorado a multitud de personas, incluso al rey Felipe VI, el cual pasó tres años estudiando en su universidad.

Hogar de presidentes

El barrio de Georgetown fue durante muchos años un lugar de residencia de diplomáticos y gente perteneciente al Gobierno, pero no fue hasta la década de 1960 cuando su popularidad se incrementó. Esto se debe, como explica el portal especializado travelreport, a que Jackie y John Kennedy se conocieron en una calle de ese barrio, y que después de casados, el matrimonio vivió en otra casa de la misma calle.

Enclavado a orillas del río Potomac, es a día de hoy uno de los distritos más importantes de la capital. Además, alberga el centro educativo de la ciudad al reunir las sedes más importantes, como su impresionante universidad.

Universidad de Georgetown, Washington DC AIMINTANG (istock)

Qué ver en Georgetown

Cualquiera que visite este barrio se impregnará de la vida y el ritmo de la ciudad donde predomina un ambiente musical y amigable. Por ello, no es raro encontrarse en sus calles a músicos callejeros y espectáculos al aire libre. Igualmente, guarda un increíble aire histórico que viste la totalidad de sus calles y que se puede descubrir gracias a la disponibilidad de tours. Estos muestran todos los rincones de la ciudad y revelan los secretos y misterios escondidos en torno al barrio.

Por otro lado, en cuanto a sus edificaciones destacan la ya mencionada Universidad de Georgetown, que fundada en 1789 y es la universidad católica más antigua del país. Además, ha sido también escenario de muchas películas gracias a su espectacular estructura. También se encuentra el puerto llamado Washington Harbour, la The Old Stone House, una vivienda típica del siglo XVIII, y la calle M y la avenida Wisconsin, las principales calles de la ciudad.

Una cátedra en nombre de Felipe VI

Como se ha comentado anteriormente, el rey Felipe VI estudió en la Universidad de Georgetown de 1993 a 1995, cuando aún era príncipe. Durante esos años, cursó el máster de Relaciones Internacionales, estudio que cumple hoy 100 años y motivo por el cual el rey regresa a la entidad educativa.

En esta ocasión, se trata de un acto oficial en el que don Felipe tendrá una intervención por haber sido uno de los alumnos insignes que ha pasado por sus aulas. Además, como reconocimiento a su estancia en el centro académico, la universidad creó una cátedra con su nombre para promocionar la cultura española en el mundo académico de Washington.

