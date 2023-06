Actividades que no imaginabas que se podían hacer al visitar una ciudad y los 'free tours' más singulares de España

Suena el despertador temprano para visitar la mayor cantidad de monumentos posibles, desayuno continental, paseo recomendado y fotos en los mismos sitios que todo el mundo. Esta es la rutina de la mayoría de los viajeros. Pero, nunca sabemos cómo podemos sorprendernos o qué actividad singular o estrambótica podemos realizar para salir de la rutina viajera. Y, hoy en día hay una gran oferta de viajes que no tienen por qué resumirse en comida y monumentos. Hay propuestas para los más cinéfilos con free tours que recorren los escenarios de películas famosas rodadas en España, otros para descubrir los secretos literarios del país que inspiraron a escritores como Ken Follet o Dolores Redondo, pero, también hay actividades y tours que nunca habías imaginado.

En este post vamos a recoger actividades y free tours que no imaginabas que podías hacer al visitar una ciudad y sin tener que salir de España. Desde conocer los amoríos de los Austrias y los Borbones en la capital hasta un paseo en globo por Segovia para visitar el acueducto romano desde el cielo y no desde el suelo. Si no quieres perderte ninguna de estas bizarras, frikis, extravagantes y singulares actividades y tours, no te pierdas esta selección.

El 19 de septiembre de 1783 se realizó el primer viaje en globo en Versalles y en tu próxima escapada a Segovia puedes dar un paseo en globo para visitar una ciudad de manera diferente, desde el cielo. Pero, no solo podrás disfrutar de los monumentos y de una vista inigualable del casco histórico, sino que podrás bridar con cava desde el aire y hasta hacer un picnic porque todo esto es lo que incluye este paseo en globo del portal de viajes y reservas de tours con más seguidores del mundo: Civitatis.

Sin embargo, si eres más de free tours, la próxima vez que vayas a Madrid tienes que hacer uno de los tours más diferentes de la plataforma: el de los amoríos de los Austrias y Borbones. No solo conocerás o volverás a descubrir el Palacio Real, la Plaza Oriente o la Casa de los Habsburgo, sino que descubrirás las historias de los amoríos, celos e intrigas de los reyes españoles de las casas de Habsburgo y Borbón. Un paseo imprescindible por la Villa y la Corte o, al menos, diferente.

Fantasmas y fenómenos paranormales

Pero, en Madrid no solo podrás conocer los celos y líos monárquicos también podrás ver fantasmas, espíritus atormentados que merodean por Alcalá, Montera y Gran Vía. Y es que, también existe un free tour de Civitatis en el que te contarán las leyendas de almas de épocas pasadas que recorren la capital al caer la tarde. No te pierdas ninguno de estos fantasmas madrileños porque reservar el free tour es muy fácil.

Por otro lado, si tienes complejo de Iker Jimenez y lo tuyo es lo paranormal, tu ciudad por conocer es Valencia, donde hay un free tour que cuenta las experiencias paranormales que rodean a castigos, epidemias, crímenes pasionales, ejecuciones públicas... La capital del Turia ha sido escenario de muchas historias que te harán temblar, así que si no te las quieres perder, esta actividad es la que debes reservar en tu próxima escapada a Valencia.

Construir un iglú

No podíamos cerrar esta selección de actividades y free tours poco convencionales sin una de las propuestas de Civitatis que más nos ha llamado la atención y que deberías apuntarte para el próximo invierno: aprender a construir un iglú. Te costará menos de 30 euros el sentirte como un auténtico esquimal construyendo un iglú en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Disfrutarás, además, de un paseo con raquetas de nieve en familia o con amigos que te encantará.

En resumen, existen muchas propuestas diferente para hacer en tus vacaciones, da igual que sean las de invierno o las de verano, y sin necesidad de salir de España.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.