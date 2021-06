Arranca el Festival Clásico de Mérida y os dejamos un tour para disfrutar por la ciudad romana

Qué rápido pasa el tiempo tras la primera actuación que realizó Margarita Xirgu en el teatro y ya da comienzo la 67º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Si vas a viajar a Mérida para disfrutar del festival, una opción muy recomendable es que te lleves un cojín si vas a sentarte en las filas de arriba. ¿Por qué? Porque te puedes quedar sin culo. Por el contrario, en la primeras filas, las gradas de los asientos suelen ser un poco más confortables.

Pero vamos a lo importante. La ciudad de Mérida declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1993 cuenta con otros tesoros que no debemos perdemos.

¿Qué podemos encontrar en Mérida?

Si os gusta la historia, deberéis saber que Mérida tiene el apodo de 'la pequeña Roma' y aunque sea más pequeña, hay mucho que ver. Comenzamos por visitar el Templo de Diana. Se encuentra prácticamente al lado del teatro yendo caminando hasta la calle Sagasta. Este templo es la única construcción religiosa que se encuentra conservada de la época. Además, al estar situado en medio de varias calles que la rodean podrás apreciarlo desde todos sus ángulos.

Templo De Diana De Mérida EUROPA PRESS

El siguiente monumento que no puedes perderte es el puente romano, un icono de la ciudad con una longitud de 755 metros. Aunque se ha restaurado varias veces, muchas de las partes que conserva son todavía originales.

Si vas con tiempo, el Museo Nacional de Arte Romano es otra gran opción. Construido en 1986 expone muestras de arte romano y visigodo que fueron encontrados en diversas investigaciones arqueológicas. Además, justo al lado se encuentra la oficina de turismo donde te podrán informar sobre las diferentes tarifas de cada entrada a los recintos, como de los horarios, ya que muchos suelen cerrar bastante pronto.

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida EUROPA PRESS - Archivo

No me digas que aún no tienes sitio donde poder llenar tu estómago en Mérida cuando hayas salido de la obra. En el establecimiento Barbarossa ofrecen un espectacular salteado de lagartijo en curry con coco y tabuleh. Sin olvidarnos de su bacalao dos salsas o verdura tandoori.

Como otra opción, puedes coger la calle José Ramón Mélida, la misma que nos lleva al Teatro Romano y allí podrás encontrar El Puchero de la Nieta con recetas de comida tradicional, de las de siempre. Un deleite para los amantes de la casquería con su gran surtido donde encontraréis su famosa morcilla que hará que quieras volver repetir.