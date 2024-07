Experiencias que solo se pueden vivir en Orlando, la capital de la diversión en Estados Unidos

Su nombre enseguida va asociado a los grandes parques temáticos, sobre todo a los de las marcas Disney y Universal. Pero esta ciudad del centro del estado de Florida tiene más cosas y experiencias que ofrecer, tanto dentro como en su alrededores. Es una de las mecas del turismo familiar de Estados Unidos, donde hasta muchos de sus hoteles y grandes resorts están tematizados y cuentan con sus propias áreas recreativas. Estos son algunos planes que solo se podrán vivir aquí, en la capital americana del ocio y la diversión.

El Mágico Mundo de Harry Potter en el parque Universal's Islands of Adventure. Getty Images

Jugar al quidditch con Harry Potter

Inaugurado en 1990, el parque Universal Studios Florida es uno de los iconos de Orlando. Oferta atracciones de vanguardia basadas en iconos de la cultura pop, las películas más taquilleras y exitosos programas de televisión que transportan a los visitantes a un mundo imaginativo donde pueden convertirse en héroes de su propia aventura. Se puede tomar una hamburguesa de Los Simpsons, jugar con los Minions, ayudar a salvar al mundo con los Transformers o explorar Nueva York con Jimmy Fallon. Recientemente ha abierto además un área basada en personajes y películas familiares de la factoría DreamWorks, como las sagas de Shrek y Kung Fu Panda.

La Jurassic World VelociCoaster de Universal's Islands of Adventure catapulta a los pasajeros a más de 110 km/h y sobrepasa los 45 metros de altura

Dragón del Mundo Mágico de Harry Potter. visitorlando.com

Por su parte, su vecino parque Universal's Islands of Adventure abrió casi diez años más tarde, en 1999, presenta algunas de las atracciones más innovadoras jamás realizadas en siete islas temáticas. Entre ellas está la nueva Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa más rápida y alta de Florida, que catapulta a los pasajeros a más de 110 km/h y sobrepasa los 45 metros de altura. Pero sin duda su zona más lograda es la réplica del mundo mágico de Harry Potter, con atracciones inmersivas para volar sobre Hogwarts con Harry Potter y participar en el juego de quidditch y montar en la divertida y original montaña rusa Hagrid's Magical Creatures Motorcycle Adventure. Spider-Man y King Kong también tienen sus atracciones tematizadas.

Hidrodeslizador por los Everglades. Luis Uribarri

Buscar caimanes en los Everglades

Las habrá visto en las películas y en series como CSI Miami, esas lanchas con un gran ventilador atrás que les sirve de propulsor. Son los hidrodeslizadores que navegan por los llamados “everglades”, las zonas pantanosas de Florida cubiertas de nenúfares y llenas de vegetación bajo sus aguas. A menos de una hora en coche de Orlando en dirección a Kissimmee se encuentra el lago Toho, y en su orilla la empresa Boggy Creek Airboat Adventure oferta un viaje en hidrodeslizador de 30 o 60 minutos para ir en busca de garzas azules, águilas pescadoras y... caimanes. El encuentro con los primos de los cocodrilos está garantizado porque en la zona de embarque la empresa cuenta con instalaciones para la cría de estos saurios. La velocidad a la que estas naves surcan los pantanos y su forma de deslizarse sobre ellos y entre la vegetación acuática es una experiencia que no se olvida. El precio parte de unos 35 euros por persona.

La gran noria The Orlando Eye. Nick Collura

Subir a la noria más alta de la Costa Este

Ubicado en el corazón de la International Drive de Orlando, el ICON Park alberga más de cincuenta restaurantes, bares, boutiques y atracciones en un parque público de 80.000 metros cuadrados. La estrella de este parque es la noria de observación The Orlando Eye, que en su punto más alto supera los 120 metros, siendo la más alta de toda la Coste Este de Estados Unidos. Contemplar la puesta de sol desde una de sus espaciosas cápsulas cerradas y equipadas con aire acondicionado, con una copa en la mano, es otro de los momentos inolvidables que ofrece esta ciudad. Y después está la gran oferta de restaurantes del parque para disfrutar de una buena cena. De moda está el Helena Modern Riviera, de carta mediterránea supervisada por un chef con estrella Michelin.

El ICON Park de Orlando alberga más de cincuenta restaurantes, bares, tiendas y atracciones en un parque público de 80.000 metros cuadrados

El columpio Orlando StarFlyer. visitorlando.com

Montar en el columpio más alto del mundo

Con una altura de casi 140 metros, el Orlando StarFlyer está considerado el "columpio más alto del mundo". También en ICON Park, esta atracción con columpios de dos asientos que giran alrededor de una torre gigante es única en el mundo y atrae tanto a jóvenes como a mayores, a los aventureros y a los no tanto. Para subir y experimentar el ascenso de forma giratoria y alcanzar velocidades de casi 100 km/h no hay límite de edad, solo se requiere una altura mínima de 1,10 metros. Los 24 pasajeros se acomodan en asientos dobles (12 x 2 asientos) junto a su amigo, familiar o pareja y vuelan asegurados con cinturones de seguridad y un arnés entre las piernas que solo puede desbloquear el operador de la atracción. Si la velocidad lo permite, se disfruta de impresionantes vistas de International Drive y de las áreas circundantes mientras te balanceas libremente o te aferras y gritas para expulsar la carga de adrenalina. Y si la experiencia se realiza de noche se verá un sistema de iluminación con 240.000 luces LED con programas de iluminación creativos. Una atracción que combina tradición, seguridad y emoción y que proporciona una experiencia de viaje emocionante y familiar.

Entrada al parque temático Animal Kingdom. Getty Images

Disfrutar del complejo de ocio más grande del planeta

Y ese no es otro que Walt Disney World, que cuenta con cuatro parques y dos parques acuáticos que en conjunto forman el parque de atracciones más grande del mundo. El de Magic Kingdom alberga el famoso Castillo de Cenicienta y su espectáculo nocturno de fuegos artificiales es único. El público podrá disfrutar antes de las atracciones Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y las clásicas Mad Tea Party y Dumbo The Flying Elephant. Por su parte, el parque de Epcot está inspirado en la ciencia y la tecnología, pero también tiene un área con pabellones dedicados a diferentes culturas del mundo. Ahí están Remy’s Ratatouille Adventure, Soarin’ Around the World y Space 220, un restaurante para comer en el espacio. El Disney’s Hollywood Studios tiene el área de Star Wars Galaxy’s Edge, Toy Story Land y atracciones clásicas y emocionantes como The Twilight Zone Tower of Terror. Y finalmente, Disney’s Animal Kingdom se divide en un área con safari y otro con atracciones que celebran la naturaleza, con una de las mejores atracciones de todo el complejo Walt Disney World: Avatar Flight of Passage, una experiencia considerada como lo más parecido a volar.

