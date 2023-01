Estos son los barrios españoles que están entre los mejores de Europa, según 'The Telegraph'

Si queremos conocer de verdad una ciudad no es suficiente con quedarse en las zonas más turísticas. Alejarse del bullicio y adentrarse en sus barrios, donde están los auténticos locales, nos descubre la verdadera esencia de las urbes. En este sentido, 'The Telegraph' ha elaborado un listado con los 10 mejores barrios de Europa y, como no podía ser de otra manera, dos vecindarios españoles se han colado en la clasificación.

Conde Duque (Madrid)

Un barrio en el mismísimo centro, pero a la vez algo desconocido, así es Conde Duque. Este vecindario está "dominado por el enorme centro cultural Conde Duque, ubicado en un cuartel del siglo XVIII que ocupa una manzana entera detrás de la Plaza de España", destaca el medio inglés. Además, aquí también encontraremos, pequeñas tiendas, bares y galerías.

Centro Cultural Conde Duque. hdesislava / iStock

Desde The Telegraph recomiendan parar a recargar pilas en ULFLTRD Coffee, donde disfrutar de cerveza de calidad, o bien en Café Moderno, ubicado en la Plaza de las Comendadoras. Otras opciones son Frutas Prohibidas, que ofrece ricos zumos y platos veganos, o la Taberna La Dichosa, "una de las favoritas de los locales", señala.

Por otro lado, si buscamos un alojamiento, las opciones recomendadas son el hotel Riu Plaza España, desde donde contemplar una increíble vista de la ciudad, incluido el barrio de Conde Duque. Pero si buscamos algo más íntimo, una buena apuesta son los apartamentos Eric Vökel Madrid Suites.

Barrio de Conde Duque. SAMI AUVINEN / iStock

Sants (Barcelona)

"Barcelona tiene ya pocos rincones ocultos. Sin embargo, a la vista de todos está Sants, transitado por miles de personas cada día gracias a su nudo de transporte subterráneo, pero visitado por pocos... por ahora", explica el medio inglés. Además, este vecindario del centro de la Ciudad Condal va a experimentar un verdadero cambio urbanístico, que empezará por la construcción de un edificio futurista que acogerá la estación de tren y metro, así como extensas zonas verdes.

Parque Industrial en el barrio de Sants. Toni Sanchez Poy / iStock

Para una parada gastronómica, recomienda la vermutería La Mundana, famosa por sus tapas; NEØ Coffee House, con un concepto vegano de cero residuos, y Homo Sibaris, perfecta para los amantes de la cerveza artesanal.

Finalmente, para pasar unas noches en el barrio de Sants, nada mejor que el hotel Nobu. Este alojamiento presenta un bonito diseño inspirado en la cultura japonesa y, es sus habitaciones más altas, podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la ciudad.

