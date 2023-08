Especial surferos: cinco destinos en España con buenas olas que además son bonitos

Dicen que el surf es uno de los deportes más completos y también más adictivos. De hecho, quien se deja atrapar por la fascinación de las tablas y las olas termina confesando que más que una afición es un modo de vida. Y, te guste o no, hay que reconocer que es un estilo que suele embelesar, sobre todo por ese rollo positivo y molón que desprende todo lo que suena a surfero.

La buena noticia, para todos aquellos a lo que también les gusta viajar y poder conocer sitios especiales, es que las buenas olas no están reñidas con la belleza. De hecho, por lo general, los lugares más icónicos en el mundo del surf son auténticas joyas de la naturaleza. Como por ejemplo Hawái (EEUU), cuna mundial del surf y destino soñado por excelencia. O, como no, la bahía de Jeffreys (Sudáfrica) donde hay una playa que, como no podía ser de otra forma, se llama Supertubes y de la que es complicado encontrar una foto sin olas.

Pero no hay que irse tan lejos para encontrar buenas olas junto a sitios bonitos por los que pasear después y estos son cinco de los mejores que tenemos aquí cerquita.

1. Mundaka (País Vasco)

El hermoso pueblo de Mundaka. Getty Images/iStockphoto

Dicen que aquí está la mejor ola de izquierda de toda Europa. Y como el primero que lo dijo fue un australiano que incluso se quedó a vivir en este pequeño pueblo por el flechazo que tuvo con sus olas, pues tendremos que creerle. Craig Sage llegó hace treinta años y allí sigue con su tienda y organizando eventos relacionados con su gran pasión.

Mundaka está situado en la desembocadura de la ría de Urdaibai (declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO), una maravilla de la naturaleza, y muy cerca de otros pueblos que merecen una visita como Bermeo y su tan fotogénico San Juan de Gaztelugatxe.

2. Salinas (Asturias)

Playa de Salinas (Asturias) WIKI

Menos famosa para el público general que Mundaka, pero muy apreciada por los buscadores de grandes olas. Y si la primera presume de tener la mejor ola, Salinas puede hacerlo de ser la primera playa en la que se practicó surf en nuestro país.

Cuentan que Félix Cueto quiso imitar al chico que aparecía en la portada del disco de los Beach Boys. Buscó una tabla de madera similar, una ola y empezó a practicar hasta que lo consiguió. Han pasado muchos años y lo que aquel día practicó un chico solo, ahora es uno de los grandes atractivos de esta playa y algunas cercanas. Situada muy cerca de Avilés, es el punto perfecto desde el que conocer toda la parte occidental de la costa Asturiana.

3. Pantín (Galicia)

Praia de Pantín. AMADOR LOUREIRO

Dicen que si aquí no hay olas, ese día no se hace surf en Galicia y es que es justo en esta pequeña playa al norte de Ferrol donde siempre se dan las mejores condiciones para practicar surf. Eso sí, si el día no acompaña, siempre hay planes que hacer cerca, como visitar la vecina Costa Ártabra, de cuyos paisajes hay tantos enamorados gracias a la serie Rapa.

4. El Palmar (Andalucía)

Playa El Palmar, en Cádiz GREENPEACE - Archivo

No todo va a ser el norte en este listado y es que el sur no solo disfrutan de mejor tiempo, también hay sitios para las olas. Esta playa gaditana es el epicentro del surf andaluz. Aquí el rollito surfero lo impregna todo y en verano, el mar parece ponerse de acuerdo con las escuelas de surf para atraer a más principiantes y que acaben totalmente enamorados del deporte y de la zona.

Muy cerca también tiene mucha fama entre surferos y amantes de la playa en general, la de Bolonia y, como no, Tarifa. Aunque aquí son más de kit surf, que también se puede probar, aunque tal vez haya que ser algo más valiente.

5. Playa de Famara (Canarias)

Playa de Famara, Lanzarote Getty Images/iStockphoto

A esta amplia playa de Lanzarote se le conoce como el Hawái europeo y al ver su paisaje podrás descartar el que esta comparación sea por la vegetación, así que está claro que sus olas tienen un nivel de experto. Eso sí, el paisaje de esta isla canaria es igual de espectacular, o más. Muchos dicen que es lo más parecido a coger olas en la luna. Algo que, sin duda, es un buen plan.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.