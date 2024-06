La escapada perfecta para sentirse como un protagonista más de 'Los Bridgerton'

Querido lector, si saber dónde será la siguiente fiesta en la que se reúna la alta sociedad o conocer más detalles del hogar de los protagonistas te quita tanto el sueño como el conocer el futuro de Penélope y Colin, una escapada en la que revivir la Inglaterra de la Regencia es todo lo que necesitas.

Palacios, jardines, salones de té y casas señoriales esperan a los fans de la serie en localizaciones ubicadas entre Londres y Bath

Opulentos palacios, románticos jardines, idílicos salones en los que tomar el té y casas señoriales que guardan parte de la decoración de los siglos XVIII y XIX te están esperando entre Londres y Bath, dos de las ciudades que acogen gran parte de los rodajes y en las que destacan varios edificios que ya has visto en la pantalla y que se pueden visitar. Tal y como hace Lady Whisledown con la nueva generación de debutantes, aquí repasamos los rincones que necesita visitar todo enamorado de “Los Bridgerton”.

Ranger`s House. english-heritage.org.uk

Ranger's House

El hogar familiar de los Bridgerton es inconfundible gracias a su fachada de ladrillo rojo cubierta de bonitas glicinias. Está ubicada en Greenwich, en el sureste de Londres, y hoy alberga The Wernher Collection, la colección de arte reunida por el empresario sir Julius Wernher en siglo XIX y que está considerada como una de las colecciones privadas más importantes del mundo. De esta mansión solo se utilizó el exterior para la serie, pero es posible entrar tras pagar una entrada de 11 libras.

Vista aérea de Royal Crescent. Getty Images

No. 1 Royal Crescent

El hogar de los Featherington, familia a la que pertenece Penélope, lo encontramos en Bath, ciudad en la que se respira el ambiente de la Regencia en cada esquina y por eso aquí se rodaron gran parte de los exteriores de la serie. Royal Crescent es uno de los puntos más visitados de esta pequeña localidad conocida por sus balnearios de la época romana. Y la casa Featherington, en concreto, es hoy un encantador museo en el que parece que se ha detenido el tiempo. Un espacio en el que la esencia de “Los Bridgerton” se respira fácilmente.

Palacio Hampton Court. Getty Images

Hampton Court

Situado junto al Támesis a las afueras de Londres, este palacio es en la serie la residencia de la reina Carlota. Y, a pesar de que aquí no ha vivido ningún rey desde hace varios siglos, sí fue la residencia de Enrique VIII. Hoy es posible entrar ya que es un museo, pero el interior no se corresponde con lo que aparece en la serie. Aquí solo se rodó en los exteriores. Para los interiores se eligió Lancaster House, una maravillosa mansión construida en 1825 por el duque de York y Albany en el West End de Londres. Aquí también se rodó “Downton Abbey”, pero al pertenecer al gobierno británico no está abierto al público.

The Holburne Museum en Bath. Getty Images

Museo Holburne de Bath

Otro lugar fácil de reconocer y de visitar es el hogar de Lady Danbury (la gran amiga tanto de la reina Carlota como de la viuda Bridgerton, con la que comparten cotilleos y apuestas. Al igual que otras localizaciones de esta lista, este edificio también alberga un museo, aunque en esta ocasión nada tiene que ver con la época en la que se sitúa a la serie.

Objetos sobre Los Bridgerton en una tienda de Bath. Phillip Pessar

The Abbey Deli

Terminar tomando el té al más puro estilo Bridgerton es posible en esta pequeña cafetería de Bath. En la serie es el local de Madame Delacroix, la modista de la alta sociedad y el lugar preferido de Lady Whisledown para ponerse al día sobre las novedades de la temporada. Hoy nadie cose, pero sí es posible sentarse en una de sus mesas y degustar un menú inspirado en la serie. Con un poco de suerte igual incluso entra un conde…

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo