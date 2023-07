La ermita de Galicia en una isla a la que solo se puede llegar cuando baja la marea

La costa de la provincia de A Coruña está repleta de maravillas tanto naturales como hechas por la mano del hombre. Incluso, hay lugares que combinan ambos factores para regalarnos las más bellas postales. Un ejemplo perfecto lo encontramos en un rincón del concello de Valdoviño, en una isla rocosa sobre la cual se alza la bonita Ermita de la Virxe do Porto. Pero lo más curioso del lugar, es que solo podremos llegar a ella cuando la marea está baja.

Ambiente solitario en un rincón de A Coruña

San Vicente de Meirás es el segundo gran núcleo de población del concello de Valdoviño. Gracias a sus idílicas playas, sus imponentes acantilados y las maravillosas vistas desde el monte da Vela, esta parroquia coruñesa representa todo un reclamo turístico en la zona. A ello se suma su patrimonio arquitectónico, donde destaca el faro de A Frouxeir y la iglesia de San Vicente.

Ermita da Virxe do Porto. Getty Images

Por supuesto, no podemos olvidar la Ermita de la Virxe do Porto, también conocida como Nosa Señora do Mar. Este pequeño edificio religioso es de los puntos más especiales del municipio y se encuentra dominando la playa de O Porto, caracterizada por sus suelos de piedra, sus duras condiciones climáticas y por su ambiente solitario.

Un lugar de leyendas y romerías

La Ermita de la Virxe do Porto destaca en el lugar por sus paredes pintadas de blanco que contrastan con el verde de la vegetación, el azul del mar y las piedras y acantilados de tonos oscuros. La construcción se alza en una pequeña isla que se queda totalmente aislada con la pleamar, de modo que "solo se puede acceder a pie con la marea baja", señalan desde Turismo de Rías Altas.

Así, cuando las condiciones lo permiten, podemos llegar hasta la ermita subiendo unas escaleras que parte desde la playa. El interior es igual de sencillo que el exterior, y cuenta con un pequeño altar dedicado a la Virgen.

Ermita da Virxe do Porto. Javier Castro

Por otra parte, tal y como recoge el Concello de Valdoviño, hay una leyenda que gira entorno a la ermita y "cuenta que unos pescadores encontraron una imagen en el mar y que la recogieron, llevándola a tierra. Al día siguiente, la imagen fue encontrada nuevamente en el mar, con lo que se decidió hacerle una capilla, denominando a esa imagen como Virgen de O Porto". De hecho, cada 11 de julio se celebra aquí una popular romería que saca a la Virgen en procesión.

Cómo llegar a la Ermita de Virxe do Porto

El trayecto entre la ciudad de A Coruña y la Ermita de Virxe lo Porto es de 50 minutos. Debemos conducir por la AP-9 hasta Narón, para después tomar la FE-12 que nos llevará hasta un aparcamiento muy cerca de la capilla donde podremos dejar el coche.

