Ya tenemos la mente puesta en el próximo puente, eso es una realidad. Por si nos han sabido a poco los viajes de nuestras vacaciones de verano, ya estamos buscando el próximo destino para quemar en el cualquiera de los días libres que tenemos este otoño.

Y para estos casos, Castilla. Descubrir ciudades pequeñas, pueblos con encanto, catedrales desconocidas, gastronomía de la buena y unos paisajes otoñales increíbles no parece una muy buena opción para desconectar.

Si en tu lista de próximos destinos está descubrir o redescubrir Palencia y el viaje lo inicias desde la capital, te contamos cinco restaurantes donde puedes parar a comer, descansar y estirar las piernas.

Restaurante Los Remos

En la salida 12 de la A-6 con dirección A Coruña encontramos este restaurante donde hacer un alto en el camino -que acaba de empezar- si has iniciado tu viaje en la hora punta en la que te rugen las tripas. Con un comedor principal, varios privados y producto de calidad, Los Remos es una muy buena opción en tu camino a Palencia.

Restaurante Los Remos. Los Remos

Carús Casa de Comidas

Pocos kilómetros más adelante encontramos esta casa de comidas con sabor asturiano donde pegaros un buen homenaje. En Carús encontramos una cocina honesta, sin adornos y un entorno hogareño para los que quieren comer como en casa.

Carus Casa de Comidas Carus Casa de Comidas

Asador de Aranda

Todavía en Madrid, a la altura de Las Rozas, encontramos este asador de donde la especialidad es el lechazo asado al horno barro. Comer en la carretera no significa comer mal -ni mucho menos-, y el Asador de Aranda de la A-6 es un buen ejemplo.

Asador de Aranda Asador de Aranda

Restaurante MA

En Adanero, Ávila, tenemos la opción de hacer un alto en el camino en Restaurante MA donde degustar una cocina con toque vanguardista sin perder las raíces de la tierra.

Facebook Restaurante MA Restaurante MA

Posada El Cazador



A la altura de Cubillas de Santa Marta, en Valladolid, encontramos la Posada El Cazador, un restaurante donde están especializados en carnes y todo lo que se pueda reparar a la brasa siempre con una oferta de platos caseros para chuparse los dedos.

Posada El Cazador Posada El Cazador

Madrid-Palencia no es el viaje más largo en carretera que has hecho en tu vida, por lo que -suponemos- que no tendrá que quemar todos estos restaurantes para coger fuerzas, aunque sabemos que son de lo más apetecibles.