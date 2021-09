Ni el verano ni las ganas de viajar han terminado. Una vez hartos ya de playa, aprovechamos las nuevas escapadas para descubrir -o redescubrir- algún que otro lugar de interior con mucho encanto.

Es el caso, por ejemplo, de Navarra. Unas de esas comunidades con encanto donde disfrutar de sus paisajes, de sus monumentos, de su gastronomía y de su gente. Por ello, si tu próximo destino es -muy acertadamente- la tierra de los San Fermines, te contamos tres sitios donde coger fuerzas por el camino.

La Venta de Meco

Por si el hambre te entra al poquito de empezar el camino. Ubicado en la madrileña localidad de Meco, este restaurante que, aunque se definen como un restaurante en ruta sus elaboraciones van mucho más allá, es una muy buena opción para realizar una primera parada.

La venta de Meco Facebook / La Venta de Meco

Restaurante Diegos

A la altura de Guadalajara encontramos este restaurante de cocina de autor que lleva ofreciendo un servicio especializado en menús degustación desde hace casi 30 años con una base de cocina mediterránea ideal para encontrar las fuerzas que necesitamos en nuestro camino.

Restaurante Diegos Restaurante Diegos

Área de Servicio 112

En la autovía A2 también encontramos el Área de Servicio 112, en Álgora. El típico lugar de carretera donde parar a repostar, a desayunar, a comer, a cenar, a hacer un simple alto en el camino y tomar un tentempié... Este área de servicio ofrece todo lo necesario para realizar una parada en medio del camino.

Área de Servicio 112 Área de Servicio 112

Y si ya has estirado las piernas, has repostado la depósito, has llenado el estómago y tienes la energía necesaria para continuar el viaje, vuelta a la carretera, que Navarra te espera.