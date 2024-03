Los diez destinos de España menos conocidos para viajar en 2024

Con las redes sociales en plena ebullición, está claro que pocos rincones del mundo logran mantenerse a salvo de la avalancha de turistas. Si lo último que te apetece es encontrarte con filas de visitantes haciéndose selfies, apúntate estos diez destinos de España que también cuentan con patrimonios espectaculares y paisajes muy variados. Y lo mejor de todo, no están nada masificados. Descubrirás que los encantos de nuestro país se extienden más allá de los típicos lugares de moda.

Huesca

Basílica de Huesca. Getty Images

Conocida por sus impresionantes pueblos y sus famosas estaciones de esquí, Huesca capital muchas veces pasa desapercibida a pesar de sus numerosos atractivos. Situada sobre un pequeño cerro, pasear por su tranquilo casco histórico se convertirá en una agradable experiencia. La Catedral de Santa María es el monumento más reconocible, pero además, cuenta con una muralla que es Bien de Interés Cultural y de la que se conservan algunos tramos y una única puerta, La Porteta. Otro de los lugares con mucho encanto es la Plaza Luis López Allué, cuadricular y con soportales. Por cierto que en ella se encuentra la tienda de ultramarinos más antigua de España. Y entre las construcciones más relevantes no nos olvidamos del Círculo Oscense, más conocido como El Casino de Huesca, que es el primer edificio modernista de Aragón.

Laguardia (Álava)

Laguardia, Álava Getty Images/iStockphoto

Rodeado de viñedos y emplazado en lo alto de un cerro, este pueblo de la la Rioja Alavesa te recordará a los espectaculares paisajes de la Toscana. Su encanto medieval es suficiente motivo para visitarla. Otro de sus atractivos son sus murallas, las calles empedradas y sus numerosas bodegas que harán de este viaje un placer para los sentidos. Entre las visitas que no debes perderte están la plaza del Gaitero, la torre Abacial y dos iglesias, la de San Juan Bautista y Santa María de los Reyes, donde se encuentra uno de los pocos pórticos policromados que existen. Durante el paseo encontraréis también bonitos edificios medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos, así como un montón de casas palaciegas de los siglos XVI y XVII.

Melilla

Puerto de Melilla con la antigua fortaleza de la ciudad. Getty Images

Es la gran desconocida de nuestro país, pero esta ciudad fortificada es un lugar de vacaciones muy recomendable para los que buscan un lugar distinto, único y repleto de historia. Además de un interesante patrimonio arquitectónico, con el modernismo como protagonista, en Melilla encontrarás playas con espectaculares acantilados. Por supuesto, el viaje te permitirá disfrutar de su variada gastronomía con platos tradicionales como la pastela (una especie de empanada de carne elaborada de pollo, azúcar glasé y canela), el pastel de pescado o el cuscús dulce.

Jaén

Calle Bernabé Soriano y Catedral de Jaén Diego Grandi

Competir con Málaga, Granada o Sevilla no es fácil, de ahí que Jaén sea una de las capitales menos visitadas de Andalucía, a pesar de contar con un patrimonio sorprendente y un enorme interés histórico. Durante la visita descubrirás una de las catedrales más bonitas de España, pero también unos Baños Árabes que están entre los más grandes del país. Sube al castillo de Santa Catalina para admirar toda la belleza de esta ciudad, la sierra y los olivares. Además de pasear por sus calles empedradas, visita el Palacio del Condestable Iranzo y la Iglesia de la Magdalena, que se construyó sobre una antigua mezquita.

La Vall de Boí (Lérida)

Iglesia románica en Vall de Boí Getty Images/iStockphoto

Es uno de los lugares más sorprendentes y menos masificados de nuestra península. Entre sus principales atractivos están un conjunto de iglesias románicas repartidas por el valle, pequeños pueblitos de entre 9 y 200 habitantes y paisajes impresionantes de alta montaña. Además de realizar excursiones y disfrutar de la naturaleza en estado puro, podrás relajarte en el Balneario de Caldes de Boí, un centro termal que se encuentra situado en pleno corazón de la Vall de Boí, rodeado por unos paisajes de montaña excepcionales.

Gallipienzo (Navarra)

Pueblo de Gallipienzo. Vicenfoto / iStock

Si te gusta el turismo rural, tienes que incluirlo en tu agenda de vacaciones. Situado a 56 kilómetros de Pamplona, esta villa medieval es uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Enclavado en una roca frente al río Aragón, te sorprenderá encontrar una iglesia que parece una fortaleza, recuerdo de su pasado guerrero y defensivo. Además de callejear por su silencioso casco antiguo, podrás disfrutar de un entorno que invita a desconectar y sumergirte en plena naturaleza. Muy cerca está la reserva natural de la Kaparreta y la Foz Verde del Río Aragón, donde también podréis avistar buitres o águilas.

Calatayud (Zaragoza)

Plaza de Calatayud Macu Llorente

Es uno de los lugares más sorprendentes de todo Aragón. Y no solo por su singular plaza, que llama la atención por la irregularidad de sus fachadas, también por los numerosos tesoros que se pueden ver recorriendo sus calles y donde las huellas del pasado están muy presentes. Entre las joyas de esta ciudad destacan la Real Colegiata del Santo Sepulcro, réplica del Santo Sepulcro de Jerusalén, y La Colegiata de Santa María la Mayor, con una espectacular portada de alabastro en estilo plateresco. Te aconsejamos que recorras el barrio de la antigua judería, con sus callejuelas estrechas de piedra. Se encuentra cerca del castillo de Doña Martina.

La Graciosa

Isla La Graciosa Getty Images/iStockphoto

Podría ser Rodas u otra paradisíaca isla griega, pero forma parte de nuestro territorio insular. Cuando planeamos un viaje a las Islas Canarias pocas veces incluimos esta joya natural y semidesconocida. Si te apetece disfrutar de unas vacaciones en plena naturaleza, en la octava isla Canaria encontrarás un auténtico paraíso de tranquilidad y paz. Paisajes salvajes, playas vírgenes en tonos turquesas y zonas volcánicas, pero sobre todo, tendrás la sensación de haber desembarcado en otro mundo. Para que te hagas una idea de lo especial que es, La Graciosa no cuenta ni con carreteras asfaltadas. Ni tampoco tiene aeropuerto. De hecho, la única forma que tienes de llegar hasta aquí es en barco desde Lanzarote.

Vall de Núria (Gerona)

Vall de Núria. atosf / iStock

Situado en la comarca del Ripollès y a 2.000 metros de altitud, este valle es un lugar realmente idílico. Para subir a este tranquilo paraje, que además no está nada masificado, hay que utilizar el tren cremallera. Una vez arriba encontrarás un santuario dedicado a la Virgen de Núria y también un lago donde disfrutar de relajantes paseos en barca. Puedes aprovechar para acercarte hasta Camprodon, de donde es originario el compositor y pianista Isaac Albéniz. Este bonito pueblo pirenaico destaca por su antiguo puente y sus casas típicas de piedra.

Teruel

Plaza del Torico, Teruel. Getty Images

Con sus fabulosas torres y su sabor medieval, cuesta entender que todavía haya mucha gente que no conoce esta acogedora ciudad. Capital del arte mudéjar, es imposible visitarla y no caer rendido ante ella. La ciudad de los amantes cuenta también con un importante legado modernista que se puede apreciar en la famosa Plaza del Torico, famosa por estar presidida por una pequeña escultura de bronce de no más de 50 centímetros. Otro de los lugares más destacados y que no debes perderte es la escalinata del paseo del Óvalo, de estilo neomudéjar.

