Estados Unidos es uno de los países a los que hay que viajar una vez en la vida. Es conocido por ciudades emblemáticas como Nueva York, San Francisco, Chicago o Las Vegas, pero existen rincones menos famosos que permiten conocer más a fondo el país americano.

En este sentido, desde las fascinantes mansiones de la época dorada de Rhode Island hasta los jardines secretos de Charleston y el encanto vaquero de Fort Worth, Visit The USA destaca cinco destinos poco habituales para el turista español que se deberían tener en mente en los viajes de 2023.

1) Rhode Island

Rhode Island, Estados Unidos Visit the USA

Puede que Rhode Island sea el estado más pequeño de Estados Unidos, pero no cabe duda de que su atractivo está por encima de su tamaño. Las extensas playas doradas y las grandes mansiones históricas, junto con la abundancia de marisco fresco y las bodegas boutique, hacen de Rhode Island una de las mejores opciones para visitar en 2023.

A solo una hora de Boston, en Amtrak, Newport alberga casas de veraneo en lo alto de acantilados bañados por el mar, que en su día fueron propiedad de familias famosas como los Astor, los Rockerfeller y los Vanderbilt. Los visitantes pueden recorrer el pintoresco Cliff Walk, que combina la belleza natural de la costa con el patrimonio arquitectónico de la Época Dorada, para echar un vistazo a las mansiones en las que se han rodado películas como El Gran Gatsby o la nueva serie de HBO Max, The Gilded Age.

Fuera de Newport, no dejes de visitar South County para recorrer la impresionante costa de Rhode Island y explorar el pueblo de Watch Hill. Busca el refugio costero de Taylor Swift con vistas a la bahía de Little Narragansett o haz una parada para tomar un cóctel con champán en la galería del famoso hotel Ocean House. Por último, no te puedes ir de Rhode Island sin probar el legendario marisco del estado. En este menester Matunuck Oyster Bar, en South Kingstown, es una auténtica eminencia; hablamos de un restaurante en el que las ostras que se sirven se cultivan directamente en su patio, frente al mar. Más fresco imposible.

2) Cincinnati, Ohio

Cincinnati, Ohio Visit the USA

Serpenteando a lo largo del río Ohio, Cincinnati está compuesta por un conjunto de barrios, desde Over-the-Rhine (OTR) hasta Riverfront y desde Downtown hasta Mount Adams, que presumen de un rico patrimonio arquitectónico, cultural y culinario. El ecléctico OTR es un paraíso para los amantes de la gastronomía, con una oferta muy completa de restaurantes, bares, cervecerías y mercados locales, como el Findlay Market, el mercado de agricultores más antiguo de Ohio y uno de los 10 mejores mercados de alimentos del mundo.

El centro de la ciudad es perfecto para los amantes del arte: alberga algunos de los mejores centros culturales y galerías, así como más de 50 murales, entre ellos uno dedicado a Neil Armstrong, nativo de Ohio, además del Cincinnati Toy Heritage Mural, que muestra algunos de los juguetes más populares fabricados por Kenner Toys.

Los fans del deporte tienen una parada obligada en el recientemente remodelado estadio Riverfront, sede de los Cincinnati Bengals en la NFL, y de los Cincinnati Reds en la MLB. También merece la pena visitar el puente colgante Roebling (precursor del famoso puente de Brooklyn, en Nueva York) para disfrutar de las mejores puestas de sol sobre el río Ohio.

3) Fort Worth, Texas

Fort Worth, Texas Visit the USA

Fort Worth combina el encanto vaquero y la rica historia del Oeste con la renovación urbana. Sede de un genuino paso de ganado que tiene lugar dos veces al día, del mayor honky-tonk del mundo y de un rodeo que dura todo el año, la ciudad sirve de escenario para los éxitos televisivos 1883 y Yellowstone.

La localidad ofrece diferentes actividades que cualquier fan del Salvaje Oeste tiene que realizar: como explorar el famoso distrito histórico de Stockyards, visitar el Salón de la Fama de las Vaqueras, disfrutar de una cerveza fría en un auténtico salón o comprar un par de botas vaqueras personalizadas en la encantadora Sundance Square, en pleno centro.

Además, a solo 30 minutos al sur de Forth Worth, se puede experimentar la vida en un auténtico rancho en Beaumont. El rancho ofrece un sinfín de deportes al aire libre: paseos a caballo, tiro al plato, tiro con arco, rutas extremas en quad, tirolina o senderismo en grupo. Asegúrate de no perder de vista a los longhorns, a los caballos salvajes y a las llamas de la zona.

4) Condado de Sonoma, California

Bodega Bay, Sonoma Count, California Visit the USA

Sonoma County, en el norte de California, es conocida por ser una galardonada región vinícola, pero en su extremo occidental hay más de 80 kilómetros de espectacular costa que invita a los viajeros a explorar la naturaleza y a reponer fuerzas. Los amantes del senderismo pueden disfrutar de la ruta Bluff Top Trail, de cinco kilómetros, que serpentea desde Gualala Point hasta la playa y desde la cual, de noviembre a marzo, pueden avistarse ballenas migratorias. Por otro lado, los visitantes que busquen un paseo playero más tranquilo pueden disfrutar de la playa de Shell Beach, en el Parque Estatal de la Costa de Sonoma.

Alejándonos de la costa, hacia el interior, el lago de Sonoma invita a la pesca, la natación, el piragüismo y el surf de remo. Además de la playa, el condado alberga más de 40 spas y centros de bienestar. Date un baño de enzimas de cedro, cuida tu piel al estilo de los locales con un exfoliante Crushed Cabernet, disfruta de un masaje al aire libre o visita Sonoma Roots para recibir un aporte vitamínico con inyecciones de vitamina B-12.

5) Charleston, Carolina del Sur

Charleston, Carolina del Sur Getty Images/iStockphoto

La mayor atracción de Charleston’s es sin duda el espectáculo anual de sus impresionantes jardines en flor. Magnolia Plantation and Gardens son los jardines públicos más antiguos de Estados Unidos y la única plantación del río Ashley que sobrevivió tanto a la Revolución Americana como a la Guerra Civil. En la actualidad, alberga los últimos jardines románticos a gran escala de Estados Unidos, diseñados para evadir al visitante de la rutinaria vida cotidiana

Cada año, la Historic Charleston Foundation invita a los amantes de la jardinería a algunos de los jardines privados más exclusivos de Charleston durante los meses de marzo y abril, mostrando jardines secretos con diseños intrincados y un cuidado exhaustivo que normalmente están vedados a los visitantes. Cornejos en flor, redbuds, azaleas... estos jardines son un festín para los sentidos.

Aparte de los jardines, durante todo el año, los viajeros también pueden visitar la plantación y mansión de principios del siglo XVIII, Middleton Place, de estilo europeo y con flores toda la temporada, o visitar la isla de Wadmalaw y recorrer en tranvía los campos de té.

