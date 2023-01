El curioso pueblo sin nombre de Estados Unidos

En el estado de Tennesse, al este de los Estados Unidos, nos encontramos con una gran cantidad de pequeños pueblos de ambiente tranquilo. Entre ellos, hay uno que destaca por su curiosa historia y su aún más curioso topónimo, y es que a la localidad se la conoce popularmente como "el pueblo sin nombre". Ese interesante apodo se explica con su nombre verdadero, Nameless, que se traduce como "sin nombre".

La historia del nombre

El origen de este peculiar nombre no está claro del todo, pero ha llamado la atención tanto de los turistas como de escritores y músicos que han nombrado el pueblo en sus obras. Una de las teorías sostiene que cuando los residentes de la localidad solicitaron tener una oficina de correos, el espacio de la solicitud donde se debía escribir el nombre se dejó en blanco.

De esta manera, el Departamento de Correos de Estados Unidos la devolvió con la inscripción "Sin nombre" estampada en el formulario. Finalmente, la oficina de correo de Nameless se abrió en 1866 y funcionó hasta 1909.

Sin embargo, existen otras hipótesis. Por ejemplo, el libro de 1982 'Blue Highways: A Journey Into America', de William Least Heat-Moon, contaba que fueron los propios residentes del pueblo los que decidieron que la localidad debía llamarse Nameless después de que uno de los vecinos dijera: "This here’s a nameless, so leave it be", es decir, "Este es un lugar sin nombre, así que dejémoslo estar".

Cartel de entrada en Nameless. Brian Stansberry / Wikimedia Commons

Una fiesta vecinal en una tienda-museo

En su momento de apogeo, el pueblo contó con 250 habitantes y una tienda que a día de hoy se ha convertido en un museo. A las casas se suman otros edificios como el Colegio "Sin Nombre" y algún que otro comercio.

Además, su ambiente tranquilo se ve interrumpido cuatro veces al año cuando la tienda-museo abre sus puertas y organiza una fiesta para todos los vecinos y todos los curiosos que quieran unirse.

