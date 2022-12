El curioso pueblo navarro ubicado dentro de Aragón

Aunque parezca mentira, dentro del territorio de Aragón hay un pueblo que no es aragonés. Esto parece no tener ningún tipo de sentido, pero es la realidad de Petilla de Aragón, una pequeña localidad navarra. Y a pesar de su reducido tamaño, esa no es la única curiosidad que guarda, y es que es el lugar de nacimiento del médico e investigador Santiago Ramón y Cajal.

La historia del pueblo

El municipio de Petilla de Aragón se encuentra en un enclave dentro de la provincia de Zaragoza, al sur del valle de Onsella y a unos 12 kilómetros de la frontera con Navarra. Para entender su llamativa ubicación dentro de tierras aragonesas tenemos que remontarnos bastantes siglos atrás y hacer un recorrido a lo largo de su historia.

Calles de Petilla de Aragón. JLPiedrafita / Wikimedia Commons

La localidad y su castillo fueron pasando constantemente del Reino de Navarra al de Aragón, hasta que en 1209 fueron entregados definitivamente al rey Sancho VII el Fuerte de Navarra junto con las de Peña, Escó y Gallur. Esto se hizo como garantía de un préstamo de 20.000 maravedíes concedido a Pedro II de Aragón. Posteriormente, en 1232 Jaime I reconocería la adscripción del lugar al reino navarro.

Sin embargo, con el paso del tiempo Aragón intentó recuperarla en varias ocasiones, por ejemplo, fue sitiada por las huestes aragonesas el año 1312 y hubo una permuta fallida en 1402 cuando Carlos III de Navarra y Martín el Humano negociaron la posibilidad de que el enclave se incorporara de nuevo a Aragón.

Que ver en la localidad

Otro acontecimiento de gran relevancia tuvo lugar en el pueblo: el nacimiento de Ramón y Cajal el 1 de mayo de 1852. El premio Nobel de Medicina pasó los dos primeros años de su vida en la pequeña villa, donde podemos visitar su casa-museo y aprender sobre la vida y trabajos de esta figura tan ilustre.

Casa natal de Ramón y Cajal. JLPiedrafita / Wikimedia Commons

Por otra parte, en Petilla de Aragón lo que más destaca es su exuberante naturaleza. La localidad está rodeada de bosques, quejigos, hayas, robles, nogales y almendros, acompañados de plantas y arbustos como la lavanda, el tomillo o la manzanilla. Además, repartidas por el monte se encuentran numerosas fuentes como la Bacía, La Teja, Lino, El Bubón, El Ibón...

Cómo llegar a Petilla de Aragón

El trayecto entre la ciudad de Pamplona y Petilla de Aragón es de 1 hora por la A-21. Desde Zaragoza, ascienda a 1 hora y 50 minutos por la A-127.

