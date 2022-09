La cueva española de 2.500 metros que tiene un lago en su interior

En las profundidades de Menorca, se abre paso un sorprendente capricho de la naturaleza. Con 2.500 metros de profundidad, la Cueva de s’Aigua se adentra en las profundidades de la isla y nos regala un paisaje de formaciones rocosas únicas, al que se une un impresionante lago. En definitiva, se trata de un enclave de gran importancia geológica y arqueológica.

Un lugar con mucha historia

La Cueva de s’Aigua se encuentra en la urbanización de Cala Blanca, al oeste de Menorca. Esta cavidad natural de origen cárstico se originó en la zona del subsuelo de calcarenitas y calcáreas del Mioceno Superior, a partir de la filtración del agua de la lluvia.

Cueva de s'Aigua. Josep Trepat Font / Flickr

Fue en 1756 cuando apareció por primera vez documentada la existencia de este tesoro de la naturaleza, concretamente en el libro de “The History of the Island of Minorca” de John Armstrong. Además, tiempo después, en 1897, vuelve a ser descrito en la obra “Die Balearen” del archiduque Luis Salvador de Austria.

Sin embargo, ya era conocida la cueva en la época prehistórica, cuando tuvo diferentes usos. Por ejemplo, la zona del lago fue utilizada como lugar de enterramiento, pero el área y sus restos quedaron sumergidos con la posterior subida del nivel del agua. Además, en otras partes de la cavidad también se ha hallado cerámica romana, islámica y medieval cristiana.

Visitas guiadas

En el interior de la Cueva de l’Aigua encontraremos macizos estalagmíticos, estalactitas, columnas y coladas, además de un espectacular lago de aguas cristalinas que nos permite ver las formaciones rocosas de su interior.

Además, visitar este espacio es posible, ya que la cavidad se ha habilitado para recibir al público con recorridos guiados de 45 minutos de duración. El precio general es de 10 € por persona, 6 € para mayores de 65 y jubilados, 5 € para edades entre 8 y 15 años y gratuito para menores de 8.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.