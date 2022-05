Las únicas cuatro provincias de España que tienen playas con Bandera Azul sin tener mar

No hace falta tener mar para gozar de bonitas playas. Esto lo demuestran con creces las provincias de Álava, Badajoz, Córdoba y Madrid, que a pesar de no disponer de costa, no solo cuentan con impresionantes arenales, sino que algunos de ellos lucen Bandera Azul gracias a factores como su seguridad, accesibilidad y compromiso medioambiental.

Álava

En la provincia de Álava encontramos tres playas de interior con Bandera Azul. La primera de ellas es la playa de Landa, situada en el embalse de Ullibarri-Gamboa. En verano, dispone de zonas de solárium, áreas acotadas para el baño infantil, duchas y puestos del servicio de socorrismo y primeros auxilios.

Embalse de Ullibarri-Gamboa. herraez / iStock

Por otro lado, en el mismo embalse encontramos Garaio Norte y Garaio Sur, que en total suman 2.600 metros de longitud. Están rodeadas de zonas arboladas y entre junio y agosto disponen de todo tipo de servicios.

Badajoz

La provincia de Badajoz cuenta con nada más y nada menos que ocho playas con Bandera Azul. Entre ellas encontramos la playa de La Dehesa, en el pantano de Alqueva del municipio de Cheles; la playa de Orellana, en el embalse del mismo nombre del municipio de Orellana La Vieja, y la playa de El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque.

Playa de Orellana. Adolfobrigido / Wikimedia Commons

Además, este año se han sumado las playas de Alange, Campanario, Los Calicantos (Casas de Don Pedro), Isla de Zújar (Castuera) y Talarrubias-Puerto Peñas.

Córdoba

Embalse de La Breña. Adrian Farwell / Wikimedia Commons

Este año la provincia de Córdoba se estrena con su primera playa con Bandera Azul. Se trata de La Breña, un embalse en el municipio de Almodóvar del Río donde podemos disfrutar de actividades de turismo activo como deportes acuáticos o bien descansar en su relajante chiringuito.

Madrid

Playa Virgen de la Nueva. Dudbrain / iStock

La playa de Virgen de la Nueva, en el pantano de San Juan, permite darse un baño en sus tranquilas aguas rodeados de un impresionante paisaje natural. Aquí podremos realizar actividades acuáticas como piragüismo, kayak, paddle surf o esquí acuático.

