Cómo convertirse en Lord o Lady de las Tierras Altas de Escocia por menos de 40 euros

Los propietarios de tierras en Escocia siempre han sido conocidos como Lairds. Un laird es algo así como un Lord o una Lady en su equivalente femenino, títulos más reconocidos en el imaginario universal. Primera aclaración, resuelta. Ahora vamos a la cuestión principal. ¿Queremos ostentar esa distinción sea cual sea nuestro país de origen y procedencia? Si la respuesta es afirmativa, estamos de suerte. Por solo 36€ podremos disfrutar de tal privilegio y presumir, además, de tener un trocito de tierra en el que es uno de los países más verdes del mundo. Creada en el año 2006, Highland Titles es una empresa que posee y gestiona dos magníficas reservas naturales que mantienen todo su esplendor gracias a miles de simpatizantes repartidos por todo el planeta que solo han tenido que comprar pequeñísimas parcelas, como si de souvenirs se tratara, para contribuir a su conservación.

Los nuevos Lords o Ladys reciben en su casa un envío personalizado con la documentación de su nuevo estatus. El título es oficial, se puede utilizar y no se pagan impuestos

Montañas de Glencoe con la niebla matutina. Getty Images

Paisajes impresionantes

La persona que quiera convertirse en Lord o Lady solo tiene que realizar su solicitud a través de la página web (www.highlandtitles.es) y decidir el tamaño del trozo de tierra que quiere comprar. Puede ser desde algo menos de un metro cuadrado, la más barata, hasta de algo más de 90, la más cara (600€). Entre medias hay todo un catálogo de dimensiones y precios. Las más económicas se encuentran justo al sur de Duror, en el distrito de Appin, en las Highlands, a unos cinco kilómetros del histórico Glencoe, que atesora un impresionante paisaje. Escenario de películas como Skyfall, de James Bond, y de algunas escenas de la saga de Harry Potter, es el centro de operaciones perfecto para explorar el área de Lochaber, conocida como la capital de actividades al aire libre del Reino Unido. Las parcelas de mayor cuantía se ubican en la Reserva Natural de Mountain View, muy cerca de Invergarry. Al ser esta una tierra salvaje de difícil acceso, todo aquel que se decanta por esta opción recibe de regalo otro terrenito en el bosque de Glencoe.

Glencoe es una de las zonas más bellas de Escocia. Federica Violin

Una apuesta por el turismo sostenible

El dinero conseguido con estas mini compras va a parar íntegramente al mantenimiento de cada una de las zonas y a la financiación de la plantación de árboles. Una vez hecha la adquisición, los propietarios recibirán las coordenadas exactas de sus parcelas, para que las contemplen en la lejanía, a través de la web, o, mejor aún, para que vayan a verlas cuando quieran. Tras su inscripción, los nuevos dueños reciben en su casa un pack personalizado que contiene una tarjeta y documentación con su nuevo estatus: Laird, Lord o Lady of Glencoe. ¡No es una broma! El título es oficial y se puede utilizar.

El título da derecho a una serie de privilegios y se puede heredar. Solo hay que cuidar la posesión y no se puede construir nada en ellas que no sea biodegradable

Los nuevos propietarios contribuyen a proteger los espacios naturales. Getty Images/iStockphoto

Privilegios de nobleza

La acreditación te da acceso a una serie de privilegios (descuentos en tiendas, restaurantes y hoteles, productos de merchandising…) si decidimos visitar el lugar. No seremos los únicos. Todos los años se realizan quedadas multitudinarias. Tener una de estas parcelas, que se pueden heredar, no te obliga a pagar ningún tipo de impuestos, pero hay que comprometerse a cuidarlas. No se puede construir nada en ellas que no sea biodegradable. Aunque, por supuesto, se puede poner (y luego quitar) una bandera o algo similar para hacerse la foto de rigor. El proyecto comenzó en 2006 y ya hay más de 250.000 propietarios.

