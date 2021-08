Cinco playas con poca gente en Vizcaya

Llevar una chaquetita a mano no está reñido con que los más valientes se peguen un buen chapuzón. Es cierto que quienes viajan a Vizcaya durante las vacaciones de verano no van buscando pasarse una semana tirados en la arena y cogiendo sol, sino más bien disfrutar de los espectaculares paisajes y la naturaleza en vivo que nos ofrece el norte. Pero una cosa no está reñida con la otra.

Esos días en los que el sol brilla y las playas de ciudad se ponen hasta los topes, por muy en el norte que estemos, queremos disfrutarlos remojándonos en las aguas del Cantábrico y saltando unas cuántas olas. Y para que no rompas la magia de tu relax de vacaciones, te contamos cinco playas donde puedes disfrutar del mar con poca gente.

Astondo

Entre Plentzia y Gorliz encontramos esta playa de aguas tranquilas ideal para pasar un día en familia. Es una de las playas con más horas de sol en Euskadi, por lo que, en los días soleados, es una de las mejores opciones.

Sopela

La playa de Sopela es uno de los mejores lugares para contemplar una puesta de sol en Euskadi y se ha convertido en la meca de muchos surferos que se dan cita en esta arenal agitado por las olas.

La Arena

Entre Muskiz y Zierbena encontramos La Arena, rodeada de dunas y naturaleza. Se trata de una playa con ambiente familiar donde disfrutar de las increíbles vistas que nos ofrece.

Barrika

Desde que se convirtiese en escenario de Juego de Tronos la playa de Barrika es un lugar de peregrinaje de los fanáticos de la serie. Se trata de un pequeño arenal que cuando sube la marea casi desaparece pero que merece mucho la pena por el paisaje.

Situada en Ibarrangelu y protegida por el peñón de Ogoño se encuentra esta playa casi salvaje desde la que podemos divisar el islote de Izaro. Se trata de un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos.

No te dejes las zapatillas para hacer senderismo ni la ropa cómoda para conocer todos los preciosos pueblos que nos ofrece Vizcaya, pero echa un bañador para pegarte un chapuzón en estas playas cuando el tiempo lo permita.