El Mediterráneo es calidad de vida. En cualquier época del año disfrutar de su clima, sus paisajes y gastronomía es un auténtico lujo. Por ello, si para veranear has elegido Levante, ya te adelantamos que has acertado con la decisión.

En Castellón encontramos la Costa del Azahar, con 120 kilómetros de costa donde desconectar y disfrutar del tiempo libre en verano.

Y claro está que los encantos del Mediterráneo no han pasado desapercibidos a los sentidos de los demás, por lo que, a no ser que busquemos enclaves tranquilos y poco transitados, va estar difícil encontrar lugares desiertos. Te proponemos cinco playas donde, solo no vas a estar pero sí más tranquilo que en las típicas playas urbanas.

Playa del Pinar

Situada en el Parque del Pinar, próxima a Grao de Castellón, se encuentra esta playa tranquila y limpia. Tiene casi dos kilómetros de arenal y se encuentra rodeada de vegetación y dunas, por lo que además de ser un lugar sin demasiada afluencia de bañistas, es un lugar donde disfrutar de la naturaleza.

Els Terrers

Actividades y tranquilidad en la misma playa. Este arenal de Benicàssim es el lugar perfecto para disfrutar de una jornada de playa con amigos o familia disfrutando de todas las comodidades que nos ofrece.

Cala Renegá

Situadas en Benicàssim aunque un poco escondida se encuentra esta cala donde disfrutar del Mediterráneo alejados de la muchedumbre de la ciudad. El acceso aunque no difícil si es laberíntico entre urbanizaciones, lo que te asegura la poca afluencia de personas.

Playa Bellver

A menos de 10 minutos en coche de Benicàssim encontramos escondida esta playa naturista, un lugar tranquilo e íntimo donde es habitual encontrarse personas practicando nudismo.

Cala del Retor

Se trata de la primera playa libre de humo de la Comunidad Valenciana, que además es el lugar perfecto para ir con los más pequeños de la casa ya que se trata de una playa de aguas tranquilas y poca profundidad.

Si eres de veranear por la Costa de Azahar y ya conocías estas playas y calas no pasa nada, siempre hay una buena excusa para volver. ¡Prepara el bañador que nos vamos!