Barcelona es una ciudad que nos ofrece todo aquello que estemos buscando este verano: playa y montaña, oferta cultural, lugares con ambiente y también algunos para disfrutar de la tranquilidad.

Si viajas a la provincia de Barcelona, aunque suene raro y cueste creerlo, puedes encontrar playas y calas escondidas donde disfrutar del Mediterráneo sin necesidad de estar rodead de un tumulto de gente.

Playa de de Ribes Roges



A pocos kilómetros de Barcelona se encuentra Vilanova i la Geltrú, un pueblo donde disfrutar de toda la esencia de la provincia pero lejos del ajetreo de la metrópolis. En Vilanova i la Geltrú podemos encontrar este arenal vigilado por la escultura de la diosa griega Pasífae, madre del famoso Minotauro.

Playa de las casetas del Garraf

Cerca de las curvas del Garraf se encuentra esta playa escondida. A pesar de no estar a la vista, esta playa repleta de casetas blancas y verdes tiene un acceso fácil para poder acudir con los pequeños de la casa y disfrutar de un día en familia.

Cala Ginesta

Sitges es uno de los lugares más atractivos de Barcelona, y por eso si visitas la provincia no puedes dejar de pasar por esta ciudad. Que sea una de las más turísticas no quiere decir que no puedes encontrar un huequito que no esté abarrotado, como por ejemplo Cala Ginesta, con aguas tranquilas y limpias para disfrutar del Mediterráneo en estado puro.

Playa de Ocata

Esta extensa playa de Masnou es uno de los lugares donde encontrar todo lo que buscamos sin tener otra toalla a 20 centímetros de nuestros pies. Se trata de una playa amplia y accesible que nos ofrece todo tipo de servicios como chiringuitos, restaurantes o actividades acuáticas.

Playa de l’Home Mort

En Sitges se encuentra también esta pequeña playa con un acceso nada fácil. Su ubicación hace de playa de l’Home Mort un lugar íntimo donde disfrutar del mar en tranquilidad. Eso sí, se ha convertido en una playa nudista, no te vayas a llevar una sorpresa.

Disfrutar del Mediterráneo en playas tranquilas pero a la vez contar con la comodidad de tener a pocos kilómetros la metrópolis con todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones de primera es un motivo más para preparar las maletas cuanto antes y poner rumbo a Bacelona.