Cinco ideas de viajes baratos que puedes hacer en el puente de octubre

Con los largos meses de invierno por delante poder escaparnos por unos días de la rutina es la gran oportunidad para volver a ponernos en modo vacaciones. Aunque el precio de los vuelos, la gasolina y los hoteles han sufrido un importante incremento, la buena noticia es que todavía quedan destinos baratos, tanto en España como fuera de nuestro país, para escaparnos y disfrutar de unos días de relax durante este puente.

La tranquilidad de Mallorca en otoño

Situado en la comarca de la Sierra de Tramontana en la isla de Mallorca. Limita con los municipios de Valldemosa, Sóller y Buñola. Mark Lagola. / WIKIPEDIA

El mes de octubre es uno de los mejores momentos para disfrutar de todos los encantos que tiene la isla. Con un tiempo que ronda los 20ºC y mucho menos turistas que en julio y agosto, Mallorca es el mejor destino para despedir el verano con playa, montaña y muchas actividades diferentes. Y además, podéis haceros con vuelos baratos: hemos encontrado una oferta con Ryanair, desde 49 euros, ida y vuelta para este puente.

En este destinos, los planes otoñales no os van a faltar, como disfrutar del atardecer en la Serra de Tramuntana o recorrer los pueblos mallorquines con más encanto, entre los que se están Deià, Pollensa, Banyalbufar o el glamuroso Port d’Andratx.

Y por supuesto, aprovechad también para redescubrir Palma recorriendo su casco histórico. Entre los lugares que no podéis perderos está la Lonja de los Mercaderes, el Palacio Real de La Almudaina y la Catedral.

Alentejo, el Portugal más auténtico

Casco antiguo de Evora en Portugal Getty Images/iStockphoto

Situada al sur de Portugal, entre el río Tajo y el Algarve, esta extensa región es un destino rural idílico. Te esperan paisajes famosos por su belleza y pueblos auténticos (del interior y de costa) donde parece haberse detenido el tiempo. Localidades que destacan por contar con un importante patrimonio monumental y arquitectónico, pero que también son famosas por su exquisita gastronomía.

Si viajas en coche, nada más cruzar la frontera y dejar atrás la ciudad de Badajoz, te encontrarás con Elvas, un pueblo amurallado y coronado por un castillo medieval, con calles laberínticas y en cuesta. Y no muy lejos, Évora, donde no faltan las iglesias barrocas y las casas de fachadas blancas. Por supuesto, no dejes de incluir en tu ruta por esta bonita región, el pueblo de Monsaraz, que para muchos es el más bonito del Alentejo e incluso de todo Portugal.

El Ferrol, escapada urbana y de naturaleza

El Ferrol, galerías y modernismo visitferrol.com

Llena de rincones fascinantes y de historia, y con unas temperaturas otoñales suaves, El Ferrol es uno de los lugares que queremos proponerte para disfrutar de este puente. Pero además, en esta localidad gallega te espera un ambiente de tranquilidad y buenos precios.

No te pierdas uno de sus barrios más icónicos, el de la Magdalena, que llama la atención con sus casas de galerías acristaladas. Y es aquí donde se encuentran muchos de los lugares imprescindibles que hay que ver en Ferrol: sus dos plazas más importantes, la de Amboage y la Plaza de Armas, donde está el ayuntamiento, la concatedral de San Xiao, el mercado de la Magdalena y los edificios modernistas. Pero además, en el recorrido que va del casco antiguo al barrio de Canido, te irás encontrando con variados estilos arquitectónicos en cada una de sus calles.

No pierdas de vista que Ferrol cuenta también con un entorno natural privilegiado, con playa y la laguna de Doniños. Se trata de un área que se encuentra dentro del espacio protegido de Costa Ártabra y donde puedes realizar una ruta de 3 horas, que sale desde el aparcamiento principal de la playa y continua por la pasarela de madera para bordear el lago, con vuelta al punto de inicio. Son 4 kilómetros de longitud, que se realiza por senderos y pasarelas. Es de dificultad baja.

Por supuesto, aprovecha el viaje para disfrutar de su gastronomía local, porque a Galicia se viene a comer muy bien, y este es otro de los motivos que nos llevan a recomendarte este interesante destino gallego.

Tánger, la ciudad marroquí más cosmopolita

Tánger, Marruecos Getty Images/iStockphoto

Tánger es un lugar tan acogedor como apetecible para visitar en cualquier momento del año. Y además de ser una ciudad muy cercana (a tan solo 1 hora y media de avión de Madrid), es de los destinos más económicos fuera de nuestro país. Hemos encontrado vuelos de ida y vuelta por 165 euros, y para alojarte, hoteles o riads por una media de 60 euros la noche. Y una vez allí, los precios son también bastante económicos.

Adentrarte en la kasbah, la zona alta de la Medina, cuyo recinto está amurallado, pasear entre los coloridos callejones y emplearte a fondo en el arte del regateo son parte de los planes que puedes hacer durante tu estancia. Seguro que te encantará disfrutar del ambiente relajado de esta ciudad del norte de África mientras te tomas un té moruno en alguno de sus populares cafés, como Al Hafa donde encontrarás unas vistas impresionantes sobre el mar y el Estrecho. No pierdas la ocasión de acércarte hasta las Cuevas de Hércules y pasear por la playa de la Malabata durante la puesta de sol.

Tres días en Budapest, la Perla del Danubio

El Danubio a su paso por Budapest. Getty Images/iStockphoto

Una escapada a una de las ciudades más interesantes de Europa, es posible y a buen precio. Hemos encontrado una oferta de última hora, de 3 días y dos noches, con vuelo, tour y paseo en barco por el Danubio, por 415 euros por persona, con LogiTravel.

Si te organizas bien, podrás ver lo más bello de esta joya centroeuropea, pasear por el barrio de Buda, donde se respira un ambiente medieval, y visitar el maravilloso Bastión de los Pescadores al atardecer. Es en este lugar donde podrás disfrutar de las mejores vistas del río y el Parlamento, uno de los principales monumentos y más sorprendentes de Budapest.

