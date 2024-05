Cinco de las cascadas más impresionantes de España: de la cascada de los Colores a la cascada del Ézaro

No hay que hacer miles de kilómetros para disfrutar de famosas cataratas como las Victoria o las del Iguazú. La madre naturaleza también ha dotado a nuestro país de sorprendentes y ensordecedores saltos de agua que son un verdadero espectáculo de belleza natural y salvaje. Las hay de distintas alturas, caudales e incluso colores, pero todas tienen una cosa en común: el agua se desliza desde todo lo alto creando unos paisajes y un ambiente tan relajante que te dejará sin palabras.

Fervenza do Toxa (Pontevedra)

El salto de Fervenza do Toxa se forma por la caída de las aguas del río Toxa, formando una chorrera de cerca de 30 metros de altura. Getty Images/iStockphoto

Con sus 30 metros de caída vertical, la de Fervenza do Toxa es una de las más bellas de España. Se encuentra en la localidad de Pazos, en el concello de Silleda. Está rodeada de un maravilloso entorno con un espeso bosque de castaños y alcornoques, y numerosas pozas de agua. Para disfrutar de la belleza de esta cascada, en la que se funden vegetación, roca y agua, te recomendamos que subas al Mirador que se encuentra en la parte alta del valle de la Fervenza do Toxa. Desde las enormes rocas en las que se alza este balcón podrás disfrutar de las mejores vistas, y no solo de la cascada, también de la confluencia del río Toxa y el Deza y sus bonitos valles.

Salto del Nervión (Álava)

La cascada más grande de todo el país no es otra que el increíble Salto de Nervión. Alfredo Ruiz / iStock

Entre las provincias de Burgos y Álava, y muy cerca del Parque Natural Gorbeia, se encuentra la cascada más alta de la península y la segunda de Europa. Se trata de una cola de caballo que cae en picado hasta desvanecerse en la roca de la montaña, formando un espectáculo único de más de 270 metros de caída libre. Eso sí, como lo interesante es verla con agua, la clave está en visitarla tras una tormenta, cuando hay lluvias o deshielo, de lo contrario podemos encontrarnos con un gran desfiladero seco. En este lugar tan mágico abundan también las rutas de senderismo donde, además de disfrutar del entorno a pie o en bici, tendrás garantizada la desconexión en plena naturaleza. Desde el pueblo de Orduña salen varias rutas que llevan a la cascada.

Cascada de los Colores (La Palma)

Cascada de los Colores en La Palma iStockphoto

No es la que tiene más caudal, pero a original, esta cascada del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se lleva la palma. De pequeño tamaño, lo que la hace tan especial son las diferentes tonalidades en verdes, amarillos y naranjas que aparecen en la pared debido al musgo y a las aguas con abundantes minerales que llegan del Barranco de Rivaceras. Una erosión, que no solo ha coloreado la pared, también el agua que sigue su caudal por el barranco.

No se trata de una cascada natural, se construyó artificialmente en los años 60 para aprovechar el agua de la caldera como recurso hídrico de La Palma. Lo mejor es visitarla durante los meses de lluvia, cuando los colores son más vivos, ya que en la temporada más seca encontrarás las paredes con colores más apagados.

Cascada de Orbaneja del Castillo (Burgos)



Cascada de Orbaneja del Castillo, Burgos Oskar Calero (istock)

No es casualidad que Orbaneja del Castillo esté considerado como uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Burgos. Y este reconocimiento se lo debe en buena parte a la impresionante cascada que brota de la Cueva del Agua, recorre todo el pueblo y lo divide en dos.

Con sus 25 metros de altura, este salto de agua que cae en distintos niveles, ofrece una panorámica mágica. Eso sí, resulta imposible recorrer el pueblo sin obviar el incesante 'run run' de la sonoridad del agua, sobre todo en los meses que hay mayor caudal.

Cascada del Ézaro (A Coruña)

La cascada de Ézaro está iluminada, por lo que de noche es un espectáculo insólito. Getty Images/iStockphoto

La única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar es una visita obligada si recorres la maravillosa Costa da Morte. También conocida como Fervenza do Ézaro, se encuentra en el Concello de Dumbría (A Coruña) muy cerca de la localidad de Ézaro, que le da nombre. El salto de agua es el tramo final del rio Xallas que cae directamente en el océano Atlántico formando un espectáculo de más de 100 metros de altura. Para disfrutar de esta maravilla natural, del sonido del agua y del frescor del aire, se ha construido una pasarela que facilita el acceso al salto desde el Centro de Interpretación de la Electricidad.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.