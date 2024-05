¿Conoces la Blue Zone de España? Esto hay que ver y hacer en la zona más longeva de nuestro país

Dicen que en el mundo hay cinco zonas en las que las personas no solo viven más años, sino que también lo hacen en buenas condiciones. Son las denominadas Blue Zones y están muy bien repartidas: Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Península de Nicoya (Costa Rica), Isla de Icaria (Grecia) y Loma Linda (California).

Este listado es fruto de varias investigaciones y se publicó en National Geographic en uno de los números que más ejemplares ha vendido de su historia. Para llegar a la conclusión de por qué son esos sitios y no otros se establecieron unas condiciones como el buen clima, la naturaleza que les rodea, la alimentación disponible o el papel de la comunidad. Estos rincones los cumplen, pero también otros que deberían formar parte de esa exclusiva lista como es la provincia española de Orense.

La "Ourensividad"

Se estima que en el año 2040 España será el país más longevo del mundo y hay una zona que se lleva la palma con una tasa de 75 centenarios por cada 100.000 habitantes. Los motivos por los que aquí se vive tanto y tan bien están ya siendo objeto de estudio, una iniciativa que recibe el nombre de "Ourensividad".

Ya trabajan médicos, nutricionistas y otros profesionales de la salud para conocer el secreto, aunque aquí van algunas razones que seguro intervienen a la hora sumar calidad de vida y estarán a tu alcance en tu próxima escapada a esta zona privilegiada de España.

Aguas termales en Ourense. Getty Images

Relax termal

En una época en la que a diario gritamos que el estrés nos resta años de vida, en la provincia de Orense juegan con ventaja, ya que relajarse allí es mucho más sencillo. A pesar de ser la única provincia gallega sin mar, aquí la calidad de sus aguas termales logra que no echen en falta la arena de la playa.

Algunos de los lugares para disfrutar de estas aguas termales son públicos y muchos de ellos son más antiguos de los mismísimos romanos. A Chavasqueira es una de las más antiguas y también más especiales. Unas piscinas de piedra junto al río Miño cuya agua siempre está a 40 grados. Un entorno idílico que te quita las penas y te deja como nuevo.

Con la copa llena

Igual no son las más conocidas (por ahora), pero en Orense se producen cuatro de las cinco Denominaciones de Origen que existen en Galicia. Algo que ocurre en muy pocos rincones del mundo. Cuatro vinos con características muy diferentes cuyas uvas crecen a pocos kilómetros de distancia. Ribeiro es la más conocida y la más antigua; la DO de Valdeorras incluye al blanco godello y al tinto Mencía; la de Monterrei es la más complicada de encontrar, ya que su producción es escasa, y, por último, tenemos la DO Ribeira Sacra, apodada la "viticultura heroica", ya que sus viñedos ocupan las terrazas del cañón del río Sil y la cosecha es propia de superhéroes.

La Ribeira Sacra ha vuelto a presentarse para ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

Visitar estas bodegas, hablar con sus gentes y brindar por sus éxitos con una copa de cualquiera de estos vinos es una experiencia 100% recomendable. Y es que ya se sabe que, en su justa medida, el vino puede ser bueno para nuestro corazón.

Paisaje de la Ribeira Sacra en Ourense. Getty Images/iStockphoto

Sus paisajes

En entorno y la naturaleza juegan un papel muy importante en las Blue Zones del mundo. Un punto por el que en Orense no tienen que preocuparse. La Ribeira Sacra, con sus impresionantes paisajes, ha vuelto a presentarse para ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Con título o sin él, perderse entre los miradores del cañón que forma el río Sil o navegar por él es una auténtica maravilla que borra de un plumado incluso arrugas y canas.

Ración de pulpo a la gallega. Getty Images/iStockphoto

La buena mesa

Presumen en Orense de tener el mejor pulpo de toda Galicia y también el mejor pan (dos temas complicados en cualquier discusión gallega), pero también el dulce que más pasiones levanta, la bica mantecada de Castro Caldelas. Obviamente, como buena tierra de interior, las carnes son excepcionales y el conjunto es una gastronomía de lujo que en sí misma ya es un motivo para ir y repetir.

