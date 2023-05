7 castillos del mundo con fantasma incluido (uno de ellos es español)

Cada castillo tiene su fantasma. Son muchas las fortalezas que encontramos por el mundo y que cargan a sus espaldas misterios y leyendas sobre espíritus que viven entre sus paredes. Y como es de esperar, estas fortificaciones reciben grandes cantidades de turistas y curiosos que quieren experimentar ese ambiente tan escalofriante en primera persona.

Castillo de Edimburgo (Escocia)

El castillo de Edimburgo, Escocia Getty Images/iStockphoto

Uno de los lugares más emblemáticos de Edimburgo es su imponente castillo. Este se erige en la ciudad vieja y está hecho con piedras de origen volcánico procedentes de la misma colina donde se enclava: un antiguo volcán de alrededor de 350 millones de años, que hoy se conoce como la colina de Castle Rock. Según las leyendas, aquí habita un fantasma conocido como Lone Piper, un gaitero que entró para investigar unos supuestos túneles secretos, pero que nunca salió de allí.

Castillo de Leap (Irlanda)

Castillo de Leap. Nikki Gensert

El Castillo de Leap es uno de los más misteriosos de Irlanda. No se sabe bien su fecha exacta de construcción, ya que los investigadores la estiman desde el siglo XIII al XV. Se dice que aquí habita el fantasma de una chica joven, hija del señor de la fortaleza, que se enamoró de un humilde granjero. Cuando su padre se enteró, mató al muchacho y ella mató a su propio padre. Un día, cuando la joven estaba en lo alto del castillo, una mano (supuestamente el espíritu del padre) la empujó y la hizo caer al vacío.

Castillo de Muiderslot (Países Bajos)

Castillo de Muiderslot. Klaas Lingbeek van Kranen

El Castillo de Muiderslot se construyó en el siglo XIII, y aún conserva todas sus estructuras e instalaciones, como si se hubiera quedado anclado en la Edad Media. Fue el conde Floris V quien ordenó su construcción, pero pronto sus enemigos lo encarcelaron en su propia fortaleza para después asesinarlo. A raíz de este fatídico acontecimiento, se dice que su fantasma se quedó allí vagando por los pasillos.

Castillo de Predjama (Eslovenia)

Castillo de Predjama. Artur Kamalov (istock)

Desde hace 800 años, una enorme cueva en una pared rocosa del sudoeste de Eslovenia acoge el espectacular Castillo de Predjama. Detrás de la fortaleza se abre un entramado de galerías entrelazadas que recorría el caballero Erasmo de Predjama, el Robin Hood esloveno, mientras resistía el asedio de las tropas del imperio austríaco. Un criado del propio Erasmo lo traicionó y el ejército logró vencerlo, y desde entonces las leyendas cuentan que su fantasma ronda el lugar en busca de venganza.

Castillo de Larnach (Nueva Zelanda)

Castillo de Larnach. Getty Images/iStockphoto

Situado en la pintoresca península de Otago, el Castillo de Larnach es el único de toda Nueva Zelanda y una de las principales atracciones turísticas del país. Además de visitar la fortaleza, los interesados pueden conocer sus jardines e incluso comer y alojarse en él. El castillo fue construido entre 1871 y 1887 por William Larnach y allí murieron dos de sus mujeres y su hija, mientras que él se suicidó. Según cuenta, los espíritus de su primera esposa y el de su hija aún están en el edificio.

Castello di Montebello (Italia)

Castello di Montebello. Getty Images

En una de las muchas colinas a las afueras de la ciudad de Rimini, a 436 metros de altura, se alza el Castello di Montebello, una poderosa fortaleza que fue escenario de numerosas batallas. Sus muchos misterios y leyendas perduran hasta día de hoy, y es que los visitantes aseguran que han vivido todo tipo de experiencias fantasmagóricas en el lugar.

Castillo de Santa Catalina (España)

Parador de Jaén. Paradores

En España también tenemos castillos encantados, tal y como demuestra el de Santa Catalina (Jaén), a día de hoy un Parador. Este cuenta con un increíble recinto amurallado defendido por seis torres. Algunos de los clientes afirman haber sentido la presencia de alguien que llora, así como anomalías eléctricas, descensos de temperaturas, gente que corre por los pasillos, puertas y cajones que se abren y se cierran solas e incluso la aparición de una mujer vestida con indumentaria árabe.

Otros huéspedes se quejaban de que durante toda la noche el cliente de la habitación superior no había dejado de mover muebles, gritar y llorar. No obstante, no hay una habitación en el piso superior, sino el tejado.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.