5 chollos de última hora para el puente de mayo: descuentos de hasta el 80% en destinos de España y Portugal

No queda nada para el puente mayo y si no has planeado nada todavía estás a tiempo de realizar un pequeño viaje o escapada. El verano se ha adelantado y las temperaturas son perfectas para ir a la playa y gozar del sol y el mar, pero también para relajarse y escuchar a la naturaleza en mitad de la montaña. Además, sabemos que siempre es bueno ahorrarse un 'dinerito'. Por eso hemos seleccionado 5 chollos que hemos encontrado en la página voyage-prive.es y que no puedes dejar pasar.

**Las ofertas están sujetas a modificaciones, por lo que es necesario comprobar su disponibilidad antes. El precio es por noche y persona,**

1) Una escapada a Mallorca

Cala Moltó, Mallorca Getty Images/iStockphoto

Sol, playa, buena comida son los aspectos que definen a Mallorca. Sus increíbles calas convierten a la isla en una de las mejores opciones para disfrutar del mar y el buen tiempo, y si es por un precio barato mucho mejor. Así, por solo 43 € la noche podrás disfrutar de una estancia de 6 días y 5 noches en el hotel Ilusión Moreyo de 4 estrellas. Este se encuentra en primera línea de mar de Cala Bona y ofrece un régimen de media pensión.

El alojamiento será del viernes 28 de abril al miércoles 3 de mayo, lo que permitirá conocer la isla y visitar sus impresionantes calas como la de Moltó o Santanyi. También es imprescindible admirar la bella ciudad de Palma donde podrás encontrar construcciones como el espectacular castillo de Bellver y la catedral de Santa María de Mallorca.

2) Relajarse en el Algarve

Albufeira en Algarve, Portugal Jacek Sopotnicki (istock)

El Algarve es una de las zonas más turísticas de Portugal. Gracias a sus increíbles playas y suaves temperaturas brinda experiencias únicas cerca del mar. De esta forma, puedes disfrutar de todos sus encantos durante 5 días (4 noches) por tan solo 212 €, es decir, 53 € por persona. La oferta incluye un alojamiento en el hotel de lujo Baía Grande, de 4 estrellas, en régimen de media pensión.

El hotel se encuentra muy cerca de la playa, en la localidad de la Albufeira. Podrás disfrutar de lugares como la playa da Falesia, la playa de los pescadores o el mirador o Pau da Bandeira. También es imprescindible visitar el casco antiguo de la ciudad.

3) Experiencia rural en Barcelona

Hotel y monasterio de Món Sant Benet, Barcelona monsantbenet.com

La montaña y la naturaleza es también una opción perfecta para este puente, así lo demuestra la comarca del Bages, ubicada en Barcelona. Podrás disfrutar de unos días admirando su entorno por un módico precio de 71 € por noche. La oferta incluye un total de 4 noches en un moderno hotel de 4 estrellas rodeado de un monasterio medieval lleno de historia. El viaje sería del 28 de abril al 2 de mayo.

El hotel se ubica en el corazón del entorno natural de Món Sant Benet, el cual da nombre también al establecimiento. Es un lugar perfecto para relajarse y realizar actividades al aire libre.

4) Visita la historia de Peñíscola

Castillo de Peñíscola, en Castellón. Cristian Baitg Schreiweis

Con su castillo como seña de identidad, Peñíscola es una de las ciudades más emblemáticas de la provincia de Castellón. Es una localidad que lo tiene todo: historia, gastronomía y naturaleza, lo que la convierte siempre en un destino perfecto para una escapada. Así, podrás pasar un total de 5 noches, del 28 de abril al 3 de mayo, por un precio de 72 € la noche. Además, la oferta incluye una estancia en el Hotel & Spa Castillo de Peñíscola en régimen de pensión completa y una entrada al castillo por estancia.

Aparte de la espectacular fortaleza templaria del siglo XIII, la ciudad ofrece multitud de atractivos como la visita a la Casa de las Conchas, su casco antiguo y los entornos naturales que brinda la Sierra de Irta. También son imprescindibles sus calas y playas como la de Irta, el Prebet o la cala Argilaga.

5) Deleitate con el vino de Oporto

Vino de Oporto con vistas al río Duero Diana Rui (istock)

Por último, Oporto es una de las ciudades más hermosas y visitadas del país luso. Sus espectaculares puentes, la hermosa estación de tren y su famosa librería lo convierten en uno de los mejores lugares para viajar durante el puente. Además, su precio es bastante económico, pues para 4 noches y 5 días el precio es de 83 € la noche. El viaje se realizaría del 29 abril al 3 de mayo.

La ofertan incluye una estancia en el hotel de 5 estrellas Crowne Plaza Porto en régimen de media pensión y una entrada a una bodega con cata de vinos por personas y estancia.

