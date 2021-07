De American Tourister y 'spinner' 360º: así es la maleta más vendida en Amazon (¡ahora por 56 euros menos!)

Con la llegada del verano, ¿a quién no le apetecen unos días de desconexión? Vayas a donde vayas en tus vacaciones, solo, con amigos o en familia, en 20decompras queremos que lo hagas con el mejor equipamiento. Además de la crema solar, el bañador e incluso la máscara de buceo (¡solo para los más atrevidos!), debes encontrar la maleta ideal en la que llevar todos tus 'must' para unos días inolvidables. Si aún no has dado con ella… ¡estás de suerte! Nosotros ya hemos encontrado la 'spinner' más vendida, de amplia capacidad y resistencia que te acompañará en todas tus aventuras ¡a un precio irresistible!

Hablamos de la American Tourister Bon Air de 75cm y 91 litros, disponible en más de 10 colores. Su tamaño grande (L) y diseño funcional la hacen perfecta para para pasar tus vacaciones lejos de casa. Cuenta con ruedas 'spinner' que giran 360° para facilitar su manejo y es muy resistente gracias a su composición de 100% polipropileno. Se cierra con cremallera y cerradura TSA de tres dígitos para garantizar la seguridad de todas tus pertenencias. Con más de 6.000 valoraciones en Amazon y casi 5 estrellas doradas, la puedes encontrar con un 40% de descuento: de 140 euros pasa a costar ahora 84. ¿A qué esperas para aprovechar esta súper oferta?

American Tourister Bon Air, maleta ‘spinner’ L de 75 cm en Azul (Seaport Blue). Amazon

Una maleta para todos tus viajes

Diseño impecable y resistencia extrema.

La colección rígida con cremallera más exitosa de American Tourister ofrece resistencia, ligereza y amplia capacidad. Incluye múltiples bolsillos internos y cintas de sujeción para aprovechar al máximo el espacio disponible. Ruedas 360º, comodidad 100%. Su formato ‘spinner’ la hacen ideal para el desplazamiento y traslado con la mano. Llévala por donde quieras y te seguirá el ritmo. Seguridad garantizada. De polipropileno con cremallera, incluye un candado fijo de combinación de tres dígitos con función TSA. Añade tu información de contacto en la etiqueta exterior integrada para recuperar tu equipaje en caso de pérdida. Viajar seguro nunca fue tan sencillo.

La maleta más vendida, a precio de risa. Encuéntrala en varios colores por 56 euros menos y ahorra en la que será tu mejor inversión este verano. Es la nº1 en Amazon (Amazon's Choice) y a sus usuarios les encanta… ¡hazte con ella!

