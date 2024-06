Cuevas de Cantabria y de España en las que se disfrutar al máximo sin ver el sol

En España tenemos la suerte de contar con muchas y muy variadas cuevas repletas tanto de pinturas rupestres como de espectaculares estalactitas y estalagmitas, así como de lagos lagos subterráneos. Las más conocidas se encuentran en la cornisa norte de España, como las cántabras de Altamira y El Soplao, pero hay muchas más con un amplio abanico de sorpresas que la naturaleza ha escondido lo justo para que sean todavía más atractivas.

1. Cuevas del Cerro del Águila (Ávila)

Situadas a muy pocos kilómetros de Arenas de San Pedro, son unas de las cuevas más accesibles, tanto para llegar hasta la misma entrada como para recorrer sus amplias galerías. Por eso es una excursión perfecta para organizarla con niños y que disfruten buscando las curiosas formas que adoptan las estalactitas y estalagmitas.

Cuevas del Cerro del Águila. Jef Wodniack

2. Cueva de Valporquero (León)

Muchos son los que la llaman la “catedral subterránea de León” debido a sus dimensiones. Forma parte de la reserva de la Biosfera de Los Argüelllos, donde encontramos algunas cuevas más y un paisaje precioso. En León siempre hace frío y en estas cuevas mucho más. Su temperatura suele ser de siete grados, así que no olvides abrigarte bien.

Cueva de Valporquero. JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

3. Cueva El Soplao (Cantabria)

Esta cueva se descubrió a principios del siglo XX debido a trabajos en la mina de La Florida. Por eso, al valor geológico se le suma parte de la arquitectura industrial que se creó en su época. Y este es el motivo por el que la entrada a la cueva se realiza en un tren minero. Un punto diferente que la hace más especial.

Cueva El Soplao. Getty Images/iStockphoto

4. Gruta de las Maravillas (Huelva)

Fue la primera cueva que se abrió al turismo en nuestro país y solo por eso ya se ha ganado el derecho a estar en esta lista. Pero además hay que reconocer que ofrece una gran variedad de formaciones a través de sus 12 salas distribuidas en dos pisos.

Gruta de las Maravillas. Nando Lardi

5. Cuevas del Drach (Mallorca)

Son las más famosas y también una de las más explotadas. Uno de los eventos más esperados son sus conciertos de música clásica, aunque hay que adquirir las entradas con mucho tiempo de antelación. Si no has tenido suerte, sin música son igualmente impresionantes y su paseo en barca por el lago Martel una experiencia única ya que es uno de los lagos subterráneos más largos del mundo gracias a sus más de 100 metros de largo y unos 30 de ancho.

Cuevas del Drach o del Dragón. Getty Images/iStockphoto

6. Jameos del Agua (Canarias)

Si hablamos de cuevas en las que el agua es protagonista, no puede faltar una mención a una de las atracciones turísticas más visitadas de Lanzarote. Cesar Manrique lo convirtió en una obra de arte, aunque, realmente, ya tenía todos los ingredientes necesarios para serlo. La palabra jameo es de origen guanche y se refiere al agujero que se forma al hundirse un tubo volcánico. De allí el color negro de sus paredes.

Jameos del agua. David Pedre

7. Cueva de Altamira (Cantabria)

No todo son estalactitas y estalagmitas y formaciones curiosas cuando hablamos de cuevas. Las pinturas rupestres son otro elemento clave. En este caso no solo nos ayudan a conocer cómo era el mundo hace miles de años, también a saber cómo era la vida en él. Sobre las obras de arte que nos dejaron nuestros antepasados, la Cueva de Altamira es un referente mundial. Actualmente no se pueden visitar para lograr frenar su deterioro, pero sí está abierta una réplica exacta. Junto a la llamada Neocueva también se encuentra un museo en el que conocer toda su historia.

Arte rupestre en la cueva de Altamira. JESUS DE FUENSANTA

8. Cuevas de Tito Bustillo (Asturias)

Donde sí se pueden apreciar pinturas rupestres originales es en esta cueva situada junto a Ribadesella. En este caso, hablamos de arte rupestre paleolítico repartido en doce conjuntos de gran valor. Las cuevas de Tito Bustillo forman parte de un conjunto que incluye otra cueva y un centro de interpretación de lo más interesante.

Cueva Tito Bustillo. Yacimientos Arqueológicos de Asturias

9. Cueva de Santimamiñe (Vizcaya)

No es tan famosa como las dos anteriores, pero su valor artístico no se queda lejos. A una media hora de Bilbao, esta cueva conserva restos de asentamientos humanos de hace más de 14.000 años. En su interior encontramos casi medio centenar de pinturas rupestres de gran belleza, entre las que se distinguen bisontes, caballos, un oso, un ciervo…

Los visitantes sólo podrán acceder a la zona del vestíbulo. R. B.

10. Geoda gigante de Pulpí (Almería)

Terminamos con una cueva muy especial tanto por su aspecto como por su formación. Aquí todo el mérito se lo llevan los cristales que se han ido formado con dos ingredientes tan sencillos como el agua y la sal. Y millones de años, claro. Además de por sus curiosas formas, también hay que destacar que es la geoda más grande del mundo que se puede visitar.

Geoda de Pulpí, Almería geodapulpi.es

