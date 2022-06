Costas españolas donde podría haber tiburones: ¿cuáles son las especies más comúnes?

Si crees que los tiburones son cosas de película, te equivocas. En España hay más tiburones de lo que podrías pensar, de hecho en nuestras costas se pueden encontrar hasta 50 especies. La más común es la tintorera.

Estos invitados poco deseados también se han detectado en zonas de playa, causando en raras ocasiones alguna que otra mordedura a algún bañista. Afortunadamente estos percances no tuvieron trágicas consecuencias. Según los expertos, la posibilidad de que durante nuestras vacaciones en la playa nos encontremos en peligro real ante un tiburón es realmente muy remota. De hecho, en España, aunque se puedan avistar tiburones, solo se tienen confirmados tres casos de ataques, según recoge la web especializada International Shark Attack Archivos.

Las especies más comunes

El ejemplar más común que cada año se deja ver por las costas españolas es el tiburón Tintorera, que de media mide 2,5 m y pesa de 80 kg. De mayores dimensiones es el segundo tiburón que nos visita: el tiburón Cañabota gris. Alcanza casi los 5 metros de longitud y puede pesar más de 1000 kg. Y aunque es una especie que suele estar en aguas tropicales también habita en el cálido mar Mediterráneo.

Otros tiburones comunes en España son los pintarrojas y los cazones, más populares como deliciosos platos de cocina que por representar un peligro real para los bañistas. Los pintarrojas miden poco más de un metro y pesan unos 3 kilos.

El gran Tiburón blanco, en aguas del Mediterráneo

Un tiburón blanco en aguas del Mediterráneo/ Wil Punt

No son pocas las especies de tiburones que encuentran en el Mediterráneo su habitat perfecto. Unos 47 tipos de tiburones viven entre la costa libanesa y la española. Y aunque no es fácil que nos topemos con alguno, entre ellos los hay que están considerados como especies peligrosas. A la cabeza, el temido gran Tiburón blanco, famoso por su gran tamaño y ferocidad. Mide entre 4 y 6 metros, aunque se han encontrado ejemplares mayores. A pesar de su fama, no representa un peligro real en cuanto a mortalidad.

Con sus 10 metros de longitud, el tiburón peregrino es el tiburón gigante más pacífico del Mediterráneo. Suelen frecuentar zonas donde hay mucho alimento. Durante el invierno abandonan nuestro mar rumbo al Caribe y las Bahamas.

Otro de los ejemplares que está en el Mar Mediterráneo, y también en otras costas de nuestro país, es tiburón zorro. Suele medir entre 3 y 5 metros, y tiene una cola que es prácticamente la mitad de su cuerpo.

Más frecuentes en aguas frías

Pequeño tiburón azul visto en el Océano Atlántico, en Galicia dam@seaphotoart.com

Por su situación geográfica y temperatura del agua, en Galicia no es nada raro verlos. En 2019 hubo que desalojar algunas playas en A Coruña por la llegada de tiburones marrajo, y un año después, algunos pescadores vieron como un pescador peregrino se acercaba hasta la ría de Vigo. Es más, se tiene constancia de la presencia de un tiburón azul de más de 100 kilos en plena Ría de Vigo, el año pasado. Y aunque en las costas españolas hay muchas especies de este animal, es más fácil encontrarlos en el Cantábrico y en el Océano Atlántico al ser sus aguas más frías.

Por qué nos visitan

Graban a un tiburón desorientado en una playa de Benidorm Wochit

En general, el tiburón no representa un peligro para los bañistas. Este animal, como cualquier otro, solo muerde si se le molesta. Con lo que si se le evita, es muy poco probable que ataque. Normalmente se acercan a las playas si están emigrando a otras aguas o por haber sido empujados por corrientes oceanográficas. Otras especies llegan a la costa porque están enfermas y no puede seguir con su conducta normal. También algunos expertos coinciden en que algunos tiburones que se aproximan a aguas más calientes lo hacen para dar a luz a sus crías.