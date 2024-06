Cosas importantes que debes planificar antes de irte de vacaciones

Es el momento más esperado de todo el año. Seguro que estás deseando que empiecen las vacaciones, pero antes de marcharte a tu destino, hay muchas cosas que debes dejar resueltas.

Y es que una buena organización es fundamental para que tu periodo de descanso marche sobre ruedas y no tengas ningún problema que te estropee estos días tan especiales que tanto tiempo llevas esperando.

Para que tus vacaciones de ensueño salgan como quieres, es clave seguir una serie de recomendaciones. Cosas que deberías tener en cuenta antes de salir por la puerta de casa y que te ayudarán a no tener contratiempos una vez que ya sea tarde para poner remedio.

Comprueba la caducidad de pasaporte o DNI

El pasaporte es fundamental para viajar. Pixabay/jackmac34

No es algo de lo que estemos pendientes, por lo que nos puede suponer una sorpresa desagradable. Es importante comprobar las caducidades de documentos como el pasaporte o el carnet de identidad antes de viajar para evitar problemas. Y es que si se ha pasado la fecha, pueden impedirte entrar en un país.

Revisa las reservas de los alojamientos

Un hotel. Pixabay/JanClaus

Antes de salir de casa, repasa todo lo que has reservado con antelación (alojamientos, coche, restaurantes, actividades...) y comprueba que no hay ningún problema. Es mejor que imprimas las confirmaciones y así no tener un susto en destino.

Ten en cuenta el dinero

Billetes. Pixabay/Królestwo_Nauki

Si viajas el extranjero, es posible que tengas que cambiar moneda, por lo que debes preverlo con antelación y tener un plan de cómo vas a tener dinero a tu llegada al destino. Si te quedas en Europa, igualmente deberás tener efectivo o saldo en tu cuenta para afrontar los gastos.

Pon atención al clima

Un paisaje con el arcoíris. Pixabay/fietzfotos

No necesitas saber al dedillo el tiempo que te hará, pero es útil tener una referencia para que prepares la maleta con las prendas adecuadas.

Verifica los números de emergencia

Una ambulancia de emergencias. Pixabay/Golda

Lo ideal es que no tengas que usarlos en ningún viaje, pero siempre es importante tenerlos localizados por si fueran necesarios.

Comunícale tus planes al banco

Una entidad bancaria. Pixabay/Catonauts

No es necesario que des muchas explicaciones, pero es importante que tus gestores conozcan tus intenciones y puedan actuar rápidamente en el caso de que se intente producir una estafa o algún movimiento extraño.

Recuerda las vacunas

Una vacuna. Pixabay/fernandozhiminaicela

Puede que el país al que viajes exija a todos sus turistas una determinada vacuna, por lo que deberás informarte a priori y ponerte todas las inyecciones necesarias con suficiente antelación.

Que no falte un seguro de viaje

Un viajero. Pixabay/Pexels

Es importante tener garantizada la cobertura sanitaria vayamos al lugar que vayamos, por lo que debes asegurarte que la tienes y, sobre todo, qué te cubre.

Deja las facturas pagadas

Facturas. Pixabay/jarmoluk

Electricidad, teléfono, Internet... Hay un elevado número de facturas que pagamos cada mes y que pueden darte quebraderos de cabeza si no estás pendiente. Mejor pagarlas todas antes de irte a tus vacaciones a que te compliquen tu descanso.

Cuéntale tu itinerario a alguien

Una persona mira un mapa. Pixabay/gregroose

Puede que sea necesario contactarte cuando estés en mitad de tu viaje, por lo que es recomendable que le comentes a un familiar o amigo cuál es tu plan de viaje y tu itinerario.

Pon una respuesta automática en el correo

Una persona trabajando con un ordenador. Pixabay/Mariakray

Es una idea excelente si vas a estar fuera varios días, ya que le notificarás a cualquiera que te escriba que no estás disponible en ese tiempo.

Deja en casa las cosas que no necesites

Una cartera. Pixabay/e-gabi

Seguro que en tu cartera o monedero llevas muchas cosas que no necesites en un viaje, como algunas tarjetas adicionales, de puntos de algún establecimiento o carnets. Deja todo lo que no necesites porque corres el riesgo de perderlo.

No dejes nada en el exterior

Mesa con objetos en el jardín. Pixabay/StarFlames

Si vas a estar unos días fuera, las cosas que hayas dejado en el exterior de la vivienda (muebles, ropa, etc.) pueden echarse a perder. Tenlo en cuenta al planificar tu viaje y deja todo recogido.

Planifica bien lo que harás en destino

Un hombre en un museo. Pixabay/StockSnap

Para aprovechar el tiempo en tu destino, es importante que te documentes bien antes de viajar. Explora las actividades que harás y así disfrutarás más del destino.

No dejes alimentos perecederos

Una nevera con productos. Pixabay/stevepb

Come, deshazte o regala aquellos productos perecederos que se pueden poner malos en tu ausencia, así no tendrás nada en mal estado al regresar.