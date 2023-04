Cinco consejos para viajar en furgoneta: lo que no debe faltar en la maleta

Un viaje en autocaravana o furgoneta te da más libertad y es más informal, aún así, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. Recuerda que la cámper va a ser tu casa durante unos días, pero que no es tan espaciosa como ésta, por lo que el orden es fundamental. Pero además, hay algunos trucos que te pueden venir muy bien a la hora de decidir qué te vas a llevar. Y aunque el lema de "menos es más" es una fórmula que funciona en este tipo de vacaciones, tienes que pensar bien que echar en la maleta para que no te olvides de nada importante.

Atención a la ropa

Lo mejor es meter en la maleta solo lo que se va a utilizar Getty Images

Lo primero es verificar las condiciones metereológicas del destino, y en función de esto, preparar la maleta. Y no está de más que, aunque vayas a la playa, además de ropa de baño, incluyas un chubasquero. Los zapatos, cómodos y ligeros. Y también jerseys y sudaderas por si bajan las temperaturas. En la lista no debe faltar alguna mochila o bolsas cómodas, y si pueden ser plegables mejor, para que ocupen el menos espacio posible. Tampoco olvides las gafas de sol. Recuerda que el espacio de la furgoneta es el que es. Viajar "con la casa a cuestas" no implica llevarse todo el armario.

Para dormir

Descansar bien es una de las principales cosas que hay que cuidar en carretera Getty Images/iStockphoto

Todo depende de cuál va a ser vuestro destino, pero aunque viajéis a zonas cálidas, recordad echar una colcha o manta porque durante la madrugada suele refrescar. También es importante incluir un antifaz para que la luz no os impida dormir bien.

Electrónica

Más allá de tu móvil y tablet, hay otros aparatos electrónicos que deberías incluir en tu maleta de viaje, como una linterna, ya que se pasan muchas horas de noche en la caravana. Tampoco está de más llevar adaptadores de corriente, en otros países puede que tengan unas tomas distintas a España.

El botiquín y la higiene personal

Crema solar y tapones para los oídos, son elementos imprescindibles. Así como un spray o repelente de mosquitos. Y por supuesto, un botiquín básico con medicinas y productos de higiene. Lo mejor es que el neceser sea lo más pequeño posible, utensilios como el secador de pelo, mejor déjatelo en casa. Otro elemento importante son las bolsas de basura.

Y para la cocina

El espacio de cocinar y almacenaje es reducido por lo que hay que planificar bien lo que se lleva Steff Gutovska

Durante tu viaje puedes elegir comer en restaurantes o en la autocaravana. En este último caso, debes tener en cuenta que estos vehículos tienen el espacio medido al milímetro, por lo que es importante planificar bien la compra de alimentos antes de comenzar el viaje e incluir lo más necesario, independientemente de que vayáis reponiendo sobre la marcha.

No debe faltar alguna garrafa de agua. También hay que llevar alimentos básicos y resistentes al calor, como sopas de sobre, y que no sean necesarios guardar en la nevera. Una selección de latas os puede sacar de más de un apuro. No siempre se puede calcular el tiempo en carretera, y a menudo, cuando se llega al destino, los restaurantes ya están cerrados.

