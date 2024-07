El mapa interactivo que permite escoger el destino perfecto de vacaciones en función de tus gustos

Llega uno de los momentos más esperados por todos: las vacaciones de verano. Algunos aprovechan estos días libres para descansar, pero otros no dudan en coger las maletas e irse a descubrir un nuevo destino. No obstante, los aventureros no lo tienen tan fácil, ya que cada año tienen que hacer una de las elecciones más difíciles, decantarse por el lugar perfecto para visitar.

Ahora los más indecisos no tendrán que preocuparse más gracias al mapa interactivo que ha desarrollado Spain.info. Este sistema permite que los viajeros puedan ajustar una serie de filtros atendiendo a sus preferencias para buscar por toda España el destino perfecto donde ir en verano.

Entre las elecciones que puedes hacer se encuentran varias opciones dependiendo de tus intereses como, por ejemplo, arte y cultura, espacios naturales, playas, lugares de interés, transportes, estaciones de esquí, parques de ocio, balnearios y paradores.

Además, también tienes la opción de elegir entre varias experiencias como hacer el camino de Santiago, actividades en familia, actividades en el mar, excursiones y rutas, turismo urbano, deportes y aventura, parques de ocio, compras, salud y bienestar, vino y gastronomía, naturaleza y cultura española y tradiciones.

Una vez has rellenado estos datos, pasarás a una segunda fase en la que tendrás que elegir el destino. Una vez se haya recopilado toda la información necesaria, se mostrarán en el mapa los destinos y planes que más se ajustan con sus preferencias.

Según vaya acotando más en el mapa la zona a la que se quiere desplazar los planes que revele el plano serán más concretos. Si el usuario no se siente satisfecho con estos resultados, puede guardarlos para futuras travesías.