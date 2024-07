Una de las ciudades más sobrevaloradas de Europa, según el director de 'National Geographic'

Los vuelos de bajo coste han dado pie a que la mayoría de las capitales europeas sean muy accesibles, pero no todas las grandes ciudades ofrecen lo mismo.

Algunos destinos pueden considerarse sobrevalorados, y una persona que sabe mucho de viajes, el director de viajes de la prestigiosa revista National Geographic, Javier Zori, lo tiene claro.

Zori fue entrevistado en el podcast El Paripé, donde dice que para él, una de las ciudades más sobrevaloradas es "Dublín. No es que esté sobrevalorada, es que era una ciudad divertida cuando era barata".

El periodista de viajes dice que "ahora ya no es divertida y ya no es barata". "Es una ciudad que tenía el encanto en tanto en cuanto cómo te lo pasabas, los pubs y tal. Ahora los pubs se están convirtiendo en cafeterías", agrega.

"Para que os hagáis una idea, en Irlanda antes era legal no ir al trabajo por culpa de la resaca. Ahora ya no. Es un país que se ha puesto serio y ya no es divertido", concluye Javier Zori.