La verdad que perdernos en las aguas turquesas de Formentera es algo, que ahora mismo, no nos supondría ningún esfuerzo. No es de extrañar que esta isla pitiusa se haya convertido en uno de los destinos más deseados del verano, y es que es muy difícil no quedarse enamorado de la naturaleza y el Mediterráneo puro que caracteriza a Formentera.

Es probable que, si tu próximo destino es esta isla balear tengas ya una extensa lista de lugares en los que dormir, comer, bañarte y hasta fotografiarte. Pero por si se te ha quedado algo en tintero, te contamos cuáles son las cinco playas imprescindibles que donde te tienes que pegar un chapuzón si viajas a Formentera. Y dejarte enamorar por ellas, también.

Ses Illetes

Ses Illetes es un clásico entre los clásicos. Raro es que, en la temporada que esamos, haya un solo día en el que no te encuentres en tus redes sociales una foto de esta isla paradisíaca. Situada en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, Ses Illetes es una de las islas más famosas del país, ¡y no es para menos!

Es Calò de Sant Agustí

Este puerto natural situado en el pueblo del que coge su nombre es una de esas obras de la naturaleza para quedarte con la boca abierta. Sus varaderos de madera, que tienen la función de resguardar del agua salada las pequeñas embarcaciones de este pequeño pueblo de pescadores, fueron declarados lugar de interés cultural en 2002.

Playa de Llevant

Con más de un kilómetro de longitud se trata de una de las playas más grandes y menos concurridas de Formentera. Situada a unos pocos metros de Ses Illetes, es la playa ideal para relajarte en tranquilidad disfrutando de la belleza y las aguas cristalinas de la isla.

Cala Saona

Se trata de una de las calas más bonitas y famosas de la isla. La claridad de su agua la hace ideal para hacer actividades acuáticas como snorkel. Cala Saona cuenta con varios chiringuitos donde comer o tomar algo disfrutando de una increíble puesta de sol sobre el mar.

Ses Platgetes

Situada en la costa norte de Formentera, Ses Plargetes está compuesta por tres arenales donde disfrutar del sol, el mar y la gastronomía marinera. Los tres arenales están rodeados de vegetación, lo que le da un encanto especial de playa salvaje. No desaproveches la oportunidad para hacer deportes acuáticos como snorkel o un bautismo de buceo.