Cinco cosas que tienes que ver en San Andrés de Teixido, en A Coruña

Estamos en el norte de Galicia, cerca de los acantilados sobre el mar. San Andrés de Teixido es una aldea de la parroquia de Régoa, en el este de Cedeira, en la Sierra de Capelada, en la provincia de A Coruña, pero muy cerca ya de la de Lugo.

San Andrés de Teixido (teixido es, en gallego, el lugar donde abunda el tejo) es pequeño, muy pequeño. Apenas tiene medio centenar de habitantes. Pero lo que le da lugar e importancia a esta localidad es el santuario del mismo nombre, famoso lugar de peregrinación. Las que siguen son cinco cosas que ver en San Andrés de Teixido.

La iglesia

Está emplazada en un espectacular paraje dibujado por los acantilados de la sierra de A Capelada. Este santuario es punto de peregrinación de muchos gallegos y foráneos. Es una visita obligada. Dice la leyenda que “quien no va de vivo a San Andrés va de muerto, convertido en reptil”.

Esa leyenda cuenta que San Andrés, uno de los doce apóstoles, llegó navegando hasta los acantilados próximos, donde volcó su embarcación, que quedó convertida en un peñasco, conocido como “La barca de San Andrés”. Nadie le prestó ayuda, pero recibió de Dios la promesa de que tendría un santuario y una romería hasta el fin del mundo, a los que, vivos o muertos, acudirían todos los mortales.

Es una iglesia de estilo gótico-barroco, de los siglos XVI y XVIII. Del primer edificio sólo queda la puerta del muro norte, así como pinturas murales. La torre campanario que data del siglo XVIII, está formada por tres cuerpos decrecientes y cúpula rematada en pináculo.

El mirador

Está en las inmediaciones de la iglesia, en una cota superior al santuario. Desde el mirador se observa el valle en toda su extensión, el caserío, el santuario, como la tierra desciende hacia el mar, rodeado todo ello de impresionantes acantilados que como marco tienen la Sierra de A Capelada. Es muy frecuente observar caballos salvajes.

Con 613 metros de altura, los acantilados de Vixía Herbeira son los más altos de la Europa continental. Actualmente la zona está declarada Lugar de importancia comunitaria (LIC).

Un actor del Hollywood dorado

Justo antes del camino que lleva al mirador nos encontramos un monumento conmemorativo. Curioso. Se trata de una placa dedicada al actor Leslie Howard (sí, Ashley, el bueno de Lo que el viento se llevó). Resulta que Howard hizo gestiones para que España no entrara en la II Guerra Mundial. Venía a España, eso cuenta historia oficial, para entrevistarse con el dictador y convencerle. El avión que le traía fue derribado por la Luftwaffe alemana frente a esta parte de la costa gallega. Una placa le recuerda a él y al resto de la tripulación.

La fuente

A la Fuente de los tres caños (Fonte dos tres canos), o Fuente del santo (Fonte do santo), se le consultaba sobre si San Andrés concedería o no lo que se le pedía. Para eso primero se pedía un deseo, o petición, a San Andrés y luego se bebía del agua de los tres cañitos, después se tiraba una miga de pan, si flotaba era porque el santo atendería la súplica si se hundía no había esperanza. Según otra versión, si la miga de pan flotaba, el interesado volvería de nuevo a San Andrés.

Los caballos

Ya decimos que es muy frecuente observar caballos en estado salvaje en la carretera que atraviesa la Sierra de A Capelada, que lleva al santuario y al mirador. El Curro da Capelada es una rapa das bestas que se celebra cerca de San Andrés de Teixido, en el Monte da Pena Toxosa, el último domingo de junio.