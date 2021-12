Los balnearios en los pueblos más bonitos de España que merece la pena visitar

Se dice que una vida no es suficiente para visitar todos los maravillosos pueblos que existen en España. Muchos de ellos pueden presumir de ser lugares capaces de enamorarte, pero si además, en ellos puedes encontrar estupendos balnearios en los que liberar el estrés, eso es un plus que no puedes dejar escapar.

Estos centros del bienestar, ofrecen una amplia variedad de circuitos termales y tratamientos en los que la desconexión está asegurada. A continuación te mostramos algunos de los balnearios en los pueblos más bonitos de España. ¿Te lo vas a perder?

Balneario en Almagro, Ciudad Real

Pueblo de Almagro, en Ciudad Real (izquierda) y La Casa del Rector (derecha). Mehdi33300 de Getty Images a través de Canva / La Casa del Rector

El Hotel Spa La Casa Del Rector es perfecto para renovar energías, vivir experiencias y alcanzar un bienestar pleno. Localizado en el emblemático Almagro, lo hace un lugar idóneo para disfrutar y enamorarse de un entorno de ensueño. Este pueblo famoso por sus berenjenas y corrales de comedia ofrece maravillosos sitios para el visitante. Desde su Plaza Mayor, pasando por el Patio de Fúcares este municipio es una parada obligatoria.

Balneario Allariz, Ourense

Allariz (a la izquierda) Hotel Spa en Allariz (derecha). José Luis Cernadas Iglesias / WIKIPEDIA /Hotel La Oca Allariz

En el Hotel con spa Oca Vila de Allariz encontrarás una amplia oferta de servicios de spa. Su ambiente relajado en un enclave natural Reserva de la Biosfera conseguirá liberar las tensiones del día a día en plena naturaleza. Este pueblo situado en Ourense está declarado Conjunto Histórico Artístico y posee el Premio Europeo de Urbanismo. Entre algunos de sus atractivos no puedes perderte el Convento de Santa Clara, fundado en 1268, su Iglesia de San Bieito (San Benito) de finales del siglo XVIII o el Parque de Portovello, uno de sus jardines más bonitos.

Balneario en Alarcón, Cuenca

Vista de Alarcón y el río Júcar (izquierda), Spa en el Hotel Palacio Villa de Alarcón. AndresGarciaM (iStock) / Hotel Palacio Villa de Alarcón

El Hotel Palacio Villa de Alarcón & Spa está situado en Alarcón, a 350 metros de la Torre de los Alarconcillos. En este hotel encontrarás la tranquilidad que necesitas junto al increíble spa y las vistas maravillosas que tendrás desde la habitación. Alarcón es un pueblo de cuento que no puede faltar en tu ruta. Su castillo en lo más alto del siglo XII son algunas de sus maravillas.

Balneario de Elgorriaga, Navarra

Pueblo de Elgorriaga, en Navarra (izquierda) y Balneario de Elgorriaga (derecha). Ayuntamiento de Elgorriaga / Balneario de Elgorriaga

El Balneario de Elgorriaga es uno de los más especiales en España al contar con aguas únicas en el mundo de fuerte concentración de minerales. Podrás realizar un recorrido termal por tan solo 24 euros por persona. Conoce sus piscinas interiores, junto a los jacuzzis y chorros de masajes, entre otros elementos. Ubicado en las faldas de Mendaur y Askin, Elgorriaga este pueblo se encuentra al lado del río Ezkurra. En él podrás disfrutar de su belleza gracias a las grandes casas adornadas con flores.

Balneario de Puente Viesgo, Cantabria

A tan solo 28 kilómetros de Santander, Puente Viesgo es uno de los lugares más conocidos gracias a su increíble complejo termal. Algunos de los exclusivos tratamientos que puedes encontrar, es por ejemplo, el de la fangoterapia donde se mezcla el agua con el barro para obtener fines estéticos y curativos.

Vista aérea de Puente Viesgo en Cantabria (izquierda) y Balneario de Puente Viesgo (derecha) WIKIPEDIA /Balneario de Puente Viesgo

Ubicado en la zona septentrional del valle de Toranzo y atravesado por el río más conocido de Cantabria, el Pas, Puente Viesgo, ofrece uno de los más importantes conjuntos de cavernas prehistóricas de la región. Es concretamente en el monte Castillo, un pico de forma cónica en el que se abren diversas cavidades donde presenciar muestras de arte paleolítico. Estas cuevas se conocen como El Castillo, Las Chimeneas, Las Monedas y La Pasiega.

Hotel Balneario de Arnedillo en La Rioja

Pueblo de Arnedillo en La Rioja (izquierda) y Hotel Balneario de Arnedillo en La Rioja (derecha). Jcfmorata (iStock) / Hotel Balneario de Arnedillo

El Hotel Balneario de Arnedillo ofrece aguas de carácter mineromedicinal e hipertermal. En sus siete manantiales las aguas brotan a una temperatura entre 48 y 52,5 grados. Arnedillo se encuentra en la Rioja Baja, a pocos kilómetros de Arnedo, entre las sierras de Hez y Peñalmonte. La localidad posee maravillosos atractivos como algunas ermitas. Una de ellas, la de San Miguel, con sepulcros altomedievales excavados en la roca alrededor de la ermita, sin olvidarnos también de pasear por su Vía Verde del Cidacos, una de sus más bellas rutas de senderismo.