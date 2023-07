Bali sin salir de España: los cinco tesoros escondidos que te harán perderte y desconectar

Juanlu Real, The Organic Spa

El exotismo asiático está mucho más cerca de lo que puedas pensar. No tendrás que gastarte un dineral ni coger un avión para desplazarte a miles de kilómetros en busca del lujo y la tranquilidad zen. Todos estos rincones de España te transportan a paraísos como Bali (Indonesia), Tailandia o Filipinas. E incluso puedes visitar templos budistas sin tener que viajar al Tibet.

Hotel Spa Niwa, delicadeza asiática en Brihuega

Terapias orientales con terapeutas filipinas, en el corazón de La Alcarria Hotel Spa Niwa

Guadalajara y Asia están a tiro de piedra. ¿Te apuntas a dejarte mimar en un entorno rural marcado por la exquisitez oriental? A tan solo 1 hora de Madrid, se encuentra este pequeño paraíso del bienestar que es perfecto para combinar refinamiento oriental con el mundo rural. Y todo en un entorno único en el que podrás desconectar y armonizar cuerpo, mente y alma. Tan solo tienes que ponerte en las manos de las terapeutas filipinas que trabajan con productos locales como la miel y la lavanda alcarreñas. Es la escapada perfecta para este verano con rituales de masajes con la planta de la lavanda como protagonista. Y lo puedes disfrutar solo o en pareja. Desde 155 €.

Asia Gardens Hotel Thai & Spa (Alicante)

Asia Gardens Hotel Asia Gardens

En este Resort 5 estrellas te sumergirás literalmente en el paraíso. Podrás disfrutar de espectaculares piscinas de estilo balinés, como la de las Caras de Angkor, a la que sólo pueden entrar adultos, perderte en sus coloridos jardines tropicales y entre lagos serpenteantes con jardines emergentes de flores de loto y peces koi. Y no solo encontrarás exotismo en el exterior (donde incluso hay estatuas talladas a mano), las habitaciones y el resto de las estancias también están inspiradas en Asia.

The Organic Spa (Madrid)

Experiencia balinesa en Madrid Juanlu Real THE ORGANIC SPA

No echarás de menos viajar a Bali, porque esta exótica isla la tienes al doblar la esquina. Situado en la Milla de Oro de Madrid, este Templo Thai de la belleza y el bienestar es uno de los rincones más exclusivos de la capital. Nada más entrar, el relax y bienestar lo tienes asegurado. Podrás realizarte tratamientos de lujo para el cuidado facial, corporal y de aromaterapia, reducir el estrés y sentir cómo el bienestar se va apoderando de ti. Entre los lujos asiáticos que puedes elegir están la ‘Experiencia del Spa Oriental’ (380 € por pareja, 200 € individual) que dura dos horas y media y está basado en la ‘Luna de Miel Balinesa’.

Templo Dag Shang Kagyu, en Panillo (Huesca)

Entrada al templo budista de Panillo (Huesca) María Pilar Bielsa. Wikipedia.org

Asia no es solo sinónimo de lujo, también lo es de espiritualidad. Cada vez son más las personas que viven sus vacaciones como un espacio de retiro para desestresarse y buscar su yo interior. Si estás en este camino, no tienes que desplazarte hasta el Tibet porque la entrada a la espiritualidad se encuentra cerca.

Lo primero que llama la atención de este templo tibetano es la estupa de 17 metros de altura que te hará dudar de si te encuentras en Huesca o en Bali. Lleva abierto desde 1984 y ha sido bendecido por los distintos lamas que lo han visitado. Si buscas silencio y tranquilidad en este rincón puedes practicar retiros con separación entre hombres y mujeres. Situado en el Prepirineo Altoaragonés, en plena naturaleza, es un lugar especialmente adecuado para meditar y desconectar de las tensiones de la ciudad.

Lelong Asian Club (Madrid)

Un espacio gastro-asiático a pocos metros de la Puerta del Sol, de Madrid Roberto Ferlo

Si soñabas con unas vacaciones en Indonesia y no ha podido ser, no te preocupes porque nosotros te traemos lo mejor de la gastronomía asiática. Elegante y sofisticado, este club es uno de los mejores espacios para adentrarse en los sabores orientales que puedes encontrar en la capital. Nada más cruzar la puerta, te darás cuenta de que has entrado en el interior de una joya arquitectónica, ya que el restaurante está ubicado en un edificio histórico de 1886, en pleno centro de Madrid. En este cosmopolita club podrás acercarte a lo mejor de esta cocina y realizar un viaje sensitivo gracias a su extensa carta. Además, en Lelong Asian Club encontrás una atmósfera realmente mágica.

