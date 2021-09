Un azafato zanja el debate sobre quién debe usar los reposabrazos en el asiento central de los aviones

Uno de los debates más comunes en los viajes de avión tiene que ser quién se queda con los reposabrazos que quedan en medio, sobre todo en las filas de tres asientos, donde hay hasta cuatro de ellos.

Ahora, un azafato ha despejado esta incógnita. Tal y como recoge el Mirror, Boris Millán ha intentado poner fin al debate en el podcast Confessions on the Fly, dirigido por los presentadores LJ Salerno y Jo.

Boris Millán explicó: "Hicieron mucha investigación por alguna razón en el Reino Unido sobre esto: cuando te sientas en el asiento del medio, puedes tener (a tu disposición) ambos reposabrazos". Boris Millán continuó: "Es una cuestión de sentido común".

Otros consejos

Luego pasó a compartir algunos consejos que ha aprendido a lo largo de los años. El primer consejo, y quizás el más importante, es dejar el mayor tiempo posible para llegar al aeropuerto y prepararse antes de un vuelo.

Millán dijo: "La gente se pone tanto estrés como quiere, no tienes que tener un vuelo estresante, realmente no es así. Si llegas al aeropuerto en el último minuto y no te das el tiempo suficiente, entonces, por supuesto que estarás estresado".

Para ahorrar, Millán recomienda comprar los billetes directamente en las webs de las aerolíneas y no en sitios de terceros. "Recomiendo a todos que lo hagan directamente con las aerolíneas. Es lo mejor, puedes elegir tu asiento y cualquier cosa que suceda, tratas directamente con la aerolínea y no tienes que tratar con un tercero", dice.

Por último, este auxiliar de vuelo recomienda a los viajeros a no llenar demasiado sus equipajes de mano: "Es una locura lo que la gente hace con su equipaje", sentenció finalmente.