Aventuras en el mar: seis fantásticos cruceros para esta primavera

Llega el buen tiempo y las navieras aprovechan para desplegar sus mejores barcos por mares y océanos. Un viaje en crucero está lleno de ventajas: seguridad e higiene, lugares nuevos que descubrir, una amplia oferta de gastronomía y diversión a bordo, y la comodidad de dejar el equipaje todo colocado en el camarote y olvidarse de hacer y deshacer maletas durante una larga escapada. El mar espera y las travesías en crucero siempre deparan nuevas experiencias y aventuras para recordar.

El barco MSC Bellissima surcará las aguas del Golfo Pérsico. Ivan Sarfatti

Futuro y tradición en los Emiratos

Cruceros de entre 5 y 8 días en el MSC Bellissima. Itinerario: Salidas en varias fechas de abril visitando Dubái, la isla de Sir Bani Yas, Abu Dhabi y Doha (Catar). Precio: desde 269 euros para el crucero de 5 días msccruceros.com

El contraste entre mar, desierto y los edificios más potentes del planeta es lo que queda en la retina del viajero cuando realiza un crucero por la región de los Emiratos Árabes Unidos. La naviera MSC Cruceros apuesta por este destino con uno de sus barcos más emblemáticos, el MSC Bellissima, que recorrerá los puertos de Dubái, Abu Dhabi y Doha en los meses de abril, mayo y junio, con escala en la singular isla de Sir Bani Yas, donde los pasajeros pueden disfrutar de una isla solo para su disfrute personal, con playa privada, y que incluye excursiones por esta reserva natural casi desconocida.

Espectacular comedor del Costa Firenze, con todo el glamour italiano. MSC Cruceros

Por Italia y sus islas

Crucero de 8 días desde Barcelona en el Costa Firenze. Itinerario: Salida el 9 de abril desde Barcelona visitando Cagliari (Cerdeña), Palermo (Sicilia), Roma, Génova y Marsella. Precio: desde 199 euros más 200 de tasas por pasajero en ocupación doble (logitravel.com y viajeselcorteingles.es).

Unas vacaciones al más puro estilo italiano en un barco bautizado como la ciudad de las mil y una obras maestras del Renacimiento. La belleza que ofrece la ciudad de Florencia y la hospitalidad italiana se vive aquí de manera intensa, tanto en sus áreas de ocio, relax y compras como en su gastronomía y en los espectáculos ofrecidos en las zonas de teatro y entretenimiento.

El Wonder of the Seas será el nuevo rey de los océanos. ©2022 Michel Verdure Studio, In

El más grande del mundo

Crucero de 7 noches desde Barcelona en el Wonder of the Seas. Itinerario: Salida en mayo desde Barcelona visitando Palma de Mallorca, la Provenza (Francia), Florencia, Roma y Nápoles. Precio: desde 739 euros por persona royalcaribbean.com

El barco de cruceros más grande el mundo, el Wonder of the Seas, llega en mayo al puerto de Barcelona para iniciar sus travesías por el Mediterráneo. Pertenece a Royal Caribbean y es el quinto barco de la clase Oasis de esta naviera. Este nuevo rey del mar de 362 metros de eslora, 18 cubiertas y 2.867 camarotes ofrece un abanico de experiencias a bordo difícil de igualar en los diferentes barrios o vecindarios en los que se disfruta la vida a bordo.

El Norwegian Epic en una de sus travesías por el Mediterráneo. NCL

Navegar sin etiquetas

Crucero de 7 noches desde Barcelona en el Norwegian Epic. Itinerario: salida el 17 de abril desde Barcelona visitando Córcega, Nápoles, Roma, Florencia, Cannes y Palma de Mallorca. Precio: desde 741 euros por persona. viajeselcorteingles.es

Este barco de la naviera NCL (Norwegian Cruise Line) destaca por sus diferentes opciones gastronómicas, que incluyen más de veinte restaurantes, además de sus espectáculos al más puro estilo Broadway: “Queen of the Desert” y “Ballroom Blitz & Priscilla”. La naviera se precia de su apuesta por la flexibilidad durante sus itinerarios, sin horarios fijos de comidas ni códigos de vestimenta formales.

Así son los singulares y lujosos camarotes de un crucero Disney. ©Disney

Al Caribe con Disney

Crucero de 4 noches desde Miami (Florida) en el Disney Magic. Itinerario: salida el jueves 7 de abril visitando Nassau y Castaway Cay (Bahamas). Precio: desde 650 euros por persona. viajeselcorteingles.es

La naviera de Disney ofrece una experiencia a bordo marca de la casa. Estructurado por edades, el barco despliega toda la imaginación Disney en las áreas dedicadas al entretenimiento de los más pequeños. Los adultos por su parte disponen de una zona propia a bordo, donde no coincidirán con los niños, pero sí con los distintos personajes que se pasean por los diferentes puentes y estancias del barco. Los espectáculos en el teatro no hay que perdérselos, ni tampoco el disfrute de la isla privada de la naviera, Castaway Cay, que sirve como puerto exclusivo de los barcos de Disney Cruise Line.

El especial diseño del MSC SeaView visto desde la popa. MSC Cruceros

Puro Mediterráneo

Crucero de 8 días desde Barcelona en el MSC Seaview. Itinerario: Salida el 15 de abril desde Barcelona, visitando Marsella, Génova, Nápoles, Messina (Sicilia) y La Valletta (Malta). Precio: desde 419 euros más 200 de tasas por pasajero en ocupación doble. logitravel.com

La naviera MSC Cruceros operará esta temporada cruceros semanales desde cinco puertos españoles: Barcelona, Valencia, Palma, Málaga y Alicante. Barcelona será puerto de embarque para varios de sus itinerarios, incluido este a bordo del MSC Seaview por el Mediterráneo Occidental. El MSC Seaview cuenta con un diseño único y un impresionante Promenade de 360° con barandillas de cristal que se extienden por todo el barco. Este espacio común actúa como una zona de entretenimiento donde los pasajeros podrán pasear al aire libre, tomar algo en una gran variedad de bares y restaurantes o ir de compras por las boutiques mientras se recrean con las vistas al mar.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.