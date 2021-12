Ahora es el momento de renovar tu maleta: cómo conseguir una de cabina (¡y alta gama!) por menos de 40 euros

No sabemos hacer la maleta. Tenía que decirse, ¡y lo hemos hecho! Sobre todo, cuando es invierno: ¿cómo podemos lograr que los jerséis y los abrigos encajen a la perfección en un modelo de cabina? Desde luego, es una misión casi imposible a no ser que te llames Marie (y te apellides Kondo) y tengas a mano todos los trucos para lograrlo sin que la desesperación se adueñe de ti. Pero, quizás, no solo nuestras pocas habilidades para doblar como es debido las prendas sean las culpables de no nos quepa nada cuando hacemos el equipaje y, además, lo poco que conseguimos que entre, llegue arrugado... ¿Te has planteado si tienes la maleta adecuada?

La respuesta en la mayoría de los casos es no y, aunque creamos que para ponerle remedio hay que invertir una cantidad de dinero alta, tranquilo, en 20deCompras sí tenemos un truco efectivo para evitarlo. En la web de Maletia hemos encontrado un ofertón que no deberías dejar escapar: un modelo de cabina, ligero y de alta gama, que, ahora, de cara a las fiestas, está rebajado a mitad de precio. Como lo lees: ahora, por 39,50 euros, te llevas a maleta Gladiator a casa. ¿Vas a perder esta oportunidad?

El modelo Gladiator, rebajado ahora. Maletia

Este modelo cumple, si viajamos en avión, con las medidas para poder ser considerado equipaje de mano por la mayoría de aerolíneas. Así, sus dimensiones son 54x39x20 nos ofrecen 29 litros de capacidad para transportar nuestras pertenencias, un tamaño suficiente para un puente largo o una escapada de relax. También ofrece para nuestra organización dos bolsillos exteriores que nos permiten llevar a mano ciertas pertenencias o aumentar el espacio del interior. Incluye candado para que este esté protegido.

Pese a ser una maleta de tela ligera, es muy resistente y dispone de un mecanismo interior de aluminio. Además, apenas pesa 3,4 kilos lo que, junto a sus ruedas posteriores de gran diámetro, nos permiten transportarla sin dificultad.

