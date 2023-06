¿Y si durmieras encima del coche? Llega a España esta nueva tendencia de viaje

Ha llegado a España la experiencia TOPO, una start-up enfocada a explorar la naturaleza y coleccionar momentos únicos a través de una nueva forma de viajar con las tiendas de techo TOPO. El proceso es simple: los clientes hacen la reserva de la tienda de campaña en la web topotents.com y la empresa la instala en cualquier coche del cliente en una Station TOPO.

Esta modalidad de viaje que conecta con la aventura ha nacido en Portugal y se encuentra en proceso de expansión en España. De momento la start-up, que cuenta con el apoyo de Portugal Ventures y de Turismo de Portugal, ha abierto sus primeras Stations en Madrid y Marbella. El objetivo es ofrecer una experiencia al aire libre a todos que le guste disfrutar de la naturaleza y del viaje sin ataduras. Además de las nuevas Stations de Madrid y Marbella, la firma tiene intención de abrir antes de final del año otras estaciones en Barcelona, Bilbao, Valencia y San Sebastián.

Planes y misiones

En Portugal cuenta con estaciones de instalación y desinstalación en Lisboa, Oporto, Faro, Chaves y Funchal (Madeira), y también en Mozambique (Maputo). Esta red ha sido estratégicamente diseñada para adaptarse a los planes de viaje de cada “explorer”, pudiendo des/instalar la tienda Topo en cualquier Station.

Asimismo, para facilitar y simplificar el proceso de alquiler en su web, la firma está desarrollando las denominadas “TOPO missions”, que consisten en planes vinculados a actividades y experiencias como el surf, yoga, rafting, safaris o noches de contemplación de estrellas para que cada viajero pueda unirse y disfrutar del plan sin preocupaciones. Además, TOPO tiene a sus community managers con el whatsapp conectado al chat de la web para ayudar con lo que haga falta y desarrollar ideas top con los exploradores más inquietos.

Experiencias diferentes

La motivación de esta iniciativa y de esta forma de viajar se resume en el lema de la empresa de "Pushing people to explore the world and collect unique memories" (“empujar a la gente a explorar el mundo y coleccionar recuerdos únicos”) quiere verse reforzada con esta expansión por España, reafirmando la intención de motivar a los viajeros a salir del estrés de la ciudad y disfrutar de la naturaleza con la familia, amigos, mascotas... y coleccionar esos momentos que se quedaran en la memoria para toda la vida.

Más información sobre TOPO, las tiendas de techo, las Missions, los proyectos, las Stations en España, Portugal y Mozambique topotents.com

