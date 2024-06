Volar con equipaje especial: todo lo que tienes que saber según la aerolínea

Es posible que a la hora de viajar necesitemos llevar objetos algo más especiales, como equipamiento deportivo o instrumentos musicales. Estas piezas se salen de las formas, tamaños y pesos permitidos en el equipaje convencional, de modo las aerolíneas tiene requisitos y normativas diferentes para transportarlas:

Iberia

Para el equipamiento deportivo, los pasajeros deben asegúrate de cumplir con los requisitos de transporte y embalaje de los equipos para que puedan facturarlos sin problema. Esa información la encontraremos detallada según el deporte en la web de la aerolínea, así como el precio concreto del transporte, que va desde los 35 € hasta los 135 €. El peso admitido es de 23 kg, y si lo superamos deberemos abonar un cargo por el sobrepeso hasta el máximo de 32 kg.

Por otro lado, en cuanto a los instrumentos musicales, según sus medidas, podremos llevarlo con nosotros o factúralo. Si no supera los 30x120x38 cm podremos transportarlo en cabina como nuestra única pieza de equipaje de mano permitida, además del accesorio personal. Para medidas más grandes, podremos llevarlo en un asiento adicional, pero para ello, la compañía aérea señala que es necesario contactar con su Centro de Reservas. Finalmente, si queremos facturarlo, las medidas permitidas son de 190x75x65 cm, con un peso máximo de 23 kg.

Ryanair

Si llevamos equipamiento deportivo o instrumentos musicales, podemos llevarlo a bordo siempre que se ajuste al límite de equipaje de mano permitido. Si este supera esas dimensiones podemos pagar una tarifa de asiento adicional para colocarlo en el asiento de al lado. Para ello, a la hora de comprar un billete de avión, debemos comprar un billete adicional e introducir la palabra EXTRA como nombre e ITEM SEAT como apellidos.

Otra opción es facturar ese equipamiento y pagar la tasa aplicable. Hay que tener en cuenta que si ese equipaje supera el límite permitido de 20 kg (30 kg para bicicletas), tendremos que pagar la tasa de exceso peso.

Air Europa

En cuanto al equipamiento deportivo, hay que tener en cuenta que "su transporte está sujeto a la disponibilidad de espacio en el vuelo", señalan desde Air Europa. Se tendrá que pagar un coste extra por el objeto (entre 40 € y 200 €) y debe estar empaquetado en un solo bulto con un peso máximo es de 23 kg, con posibilidad de aumentarlo hasta 32 kg pagando las tarifas correspondientes

Y si llevamos instrumentos musicales, se podrán transportar de forma gratuita como sustituto de la pieza de equipaje de mano, siempre y cuando sus dimensiones no excedan los 55x35x25 cm o los 115 cm lineales y su peso no sea mayor de 10 kg. Si supera estas cifras, lo podremos llevar en el asiento de al lado comprando otro billete. Si lo queremos facturar, lo podemos hacer sustituyendo una de las maletas incluidas en franquicia si no sobrepasa los 158 cm entre alto, largo y ancho y los 23 kg de peso (32 kg pagando un extra).

Vueling

Desde Vueling, señalan que para poder viajar con nuestro equipamiento deportivo o instrumento musical "es muy importante que esté correctamente empaquetado para poder ser transportado". Este no está incluido en ninguna tarifa y se puede añadir durante o después de la reserva. Puede pesar un máximo de 32 kg y medir máximo 2,70 metros.

El precio del servicio es por trayecto y varía en función del tipo de equipaje especial. Concretamente, la tarifa parte de los 45 euros por persona y vuelo.

