Viajar con niños pequeños es posible: "Es un complemento a la educación, los libros no pueden enseñarte todo"

Los viajes largos, lejanos y exóticos no están reñidos con los niños pequeños. Tener hijos de corta edad no debe ser un impedimento para explorar el mundo, de hecho "es un complemento a la educación". Familias viajeras como las de Natalia Ovejero nos dan el ejemplo perfecto, y es que junto a su marido Alberto y sus dos hijas de solo 6 y 2 años, aprovechan cualquier momento para lanzarse a un trepidante viaje.

Desde que tuvieron a su primera hija, estos madrileños ya han visitado 25 países e incluso han convertido su pasión en una forma de ayudar a los demás con consejos, recomendaciones y guías viajeras. Primero con un blog y ahora también a través de las redes sociales como Instagram (@elmundo.en.mispies), donde ya acumulan más de 220.000 seguidores.

La singular historia de esta familia viajera

"El gusto por viajar ya lo teníamos innato", cuenta a 20minutos Natalia Ovejero. Desde antes de que ella y Alberto se conocieran, ya tenían el descubrir el mundo como una de sus pasiones, que no dudaron en seguir cultivando ya como pareja; de hecho, fue en unas vacaciones en Moscú cuando Natalia se quedó embarazada.

La familia viajera en Jordania. Natalia Ovejero

"La gente empezó a decirnos que ya teníamos que sentar un poco la cabeza, que ya no podíamos viajar tanto, pero nosotros no hicimos caso y cuando la niña tenía dos meses hicimos nuestro primer viaje en familia. No queríamos irnos aquí a la vuelta de la esquina porque ya éramos muy aventureros, así que nos fuimos a Luxemburgo", detalla.

La experiencia de viajar con su hija fue tan buena que al mes siguiente se subieron de nuevo a un avión, esta vez a Marrakech. "Y así seguimos viajando por muchos sitios, Islandia, Jordania… La mayor lleva 25 países visitados", nos cuenta. Concretamente, fue en unas vacaciones para visitar Petra cuando Natalia se quedó embarazada de su segunda niña: "llevan los viajes en la sangre, les encanta y se portan superbién".

Natalia y Alberto con sus hijas en Londres. Natalia Ovejero

Consejos viajeros para familias con niños

"Puedes viajar a cualquier parte del mundo, si vas con miedo no sales de tu barrio. Creo que las dificultades te las creas tú mismo si tienes miedo", defiende Natalia. Por supuesto, al planear unas vacaciones con niños pequeños hay que tener en cuenta que el ritmo será diferente, que hay que considerar muchos más factores y ser muy previsores, sin arriesgarse a llevar algo sin reservar.

"Puedes viajar a cualquier parte del mundo, si vas con miedo no sales de tu barrio. Creo que las dificultades te las creas tú mismo si tienes miedo"

Cuando otras familias interesadas en viajar con sus hijos les piden consejos, siempre les dicen lo mismo: "No nos podemos quitar el miedo al primer viaje, pero en cuanto todo empieza vamos a ver que no teníamos por qué preocuparnos, simplemente hay que relajarse. Los niños pueden portarse mal o llorar, pero no pasa nada, hay que calmarlos, darle entretenimiento". Tal y como señala Natalia, "no pasa nada por llevarle una tablet para ver dibujos un rato y que algunos periodos no se les hagan pesado, eso no significa que se la vayas a dar las 24 horas; nosotros también llevamos cuadernos y pinturas. Lo importante es hacer que el viaje no sea un infierno ni para ellos ni para nosotros".

Ellos también tuvieron miedo antes de su primer viaje en familia, pero eso no les frenó. "En los otros sitios también hay farmacias, médicos, tenemos la Tarjeta Sanitaria Europea… y si pasa algo igual que voy aquí al médico aquí, voy allí", explica la madrileña. De hecho, en Venecia tuvieron que acudir de urgencia al hospital durante una madrugada, "la mayor se nos puso muy mala, unos policías nos ayudaron y llamaron a la ambulancia, y en el hospital nos atendieron muy bien", recuerda.

Familia viajera en la cascada Skógafoss, en Islandia. Natalia Ovejero

Eso sí, siempre hay que tener en cuenta las características del destino: "En Marruecos los recursos eran diferentes, no es fácil encontrar potitos o leche en brick, pero lo acabas haciendo. Además, si vas con un bebé no puedes llevar carritos por las calles empedradas, tienes que usar una mochila portabebés, además de llevar un calienta biberones portátil, porque no es fácil encontrar donde calentar la leche", recomienda.

"Lo importante es invertir tiempo de calidad"

Esta familia no dudó en ningún momento en inculcar a sus hijas el gusto por los viajes, por conocer nuevas culturas, probar comidas diferentes… "Viajar es un complemento a la educación que reciben en el colegio, los libros no pueden enseñarte todas las cosas", defiende Natalia. Y no solo eso, el vínculo que se forja a nivel familiar también se refuerza. Natalia, Alberto y las pequeñas Sia e India prácticamente acaban de aterrizar de un viaje por Bulgaria, Macedonia y Albania, y ya tienen organizado su próxima travesía: Nueva York en Halloween.

Natalia, Alberto, Sia e India en el Lago Ohrid durante su último viaje. Natalia Ovejero

Tal y como señala la viajera, ve que en la sociedad en general "no les dedicamos nada de tiempo a los hijos". "No hace falta irse muy lejos, podemos disfrutar con ellos haciendo un montón de actividades, como rutas en la naturaleza. Lo importante es invertir tiempo de calidad con ellos", sentencia.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.