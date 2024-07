Un nuevo crucero para más de cinco mil pasajeros realiza viajes de solo tres noches por el Caribe

Es uno de los barcos de crucero más grandes del mundo. Con 362 metros de eslora, desplaza 236.473 toneladas y tiene capacidad para albergar a 2.290 tripulantes y 5.668 pasajeros alojados en 2.834 camarotes repartidos en 16 cubiertas. Pero, a diferencia de sus “hermanos” de la clase Oasis de Royal Caribbean, el Utopia of the Seas arranca su andadura realizando cruceros cortos por el Caribe, de tres o cuatro noches máximo, en un nuevo concepto que ha desarrollado la naviera norteamericana y lo ha bautizado como “el fin de semana más grande del mundo”.

Con salida desde Puerto Cañaveral en Florida, la nueva experiencia de tres noches que propone el Utopia of the Seas consiste en un día completo de navegación por el mar Caribe, en el que disfrutar de la extensa oferta de ocio y restauración del barco, y la experiencia Perfect Day at Coco Cay, esto es, pasar un día en la isla propiedad de la naviera en Bahamas, con playas, piscinas, restaurantes, un parque acuático, actividades recreativas de buceo, motos acuáticas, tirolina, etcétera, y para quienes puedan permitírselo el disfrute de una cabaña privada sobre el mar con servicio de mayordomo.

Espectáculo en el Aquatheatre del barco. Royal Caribbean

La oferta a bordo

Para el día de navegación, el Utopia of the Seas cuenta con diferentes piscinas estilo resort y más de cuarenta bares y restaurantes, incluido un nuevo tiki bar caribeño que ofrece una experiencia gastronómica inmersiva única en su tipo. Para los más activos están las paredes de escalada libre y el tobogán seco más largo del mar, entre otras muchas opciones. Michael Bailey, presidente de Royal Caribbean International, comentó que este nuevo producto crucerístico va dirigido principalmente a las familias multigeneracionales y destacó “la creatividad y la innovación de nuestro equipo para desarrollar un producto cien por cien vacacional” que busca ser un referente en lo que denominan “la industria de la Felicidad” con mayúsculas.

El tobogán seco más largo del mar. Royal Caribbean

Por qué solo tres noches

La cantante Meghan Trainor, ganadora de varios premios Grammy, es la madrina de este nuevo barco de Royal Caribbean cuyos itinerarios cortos parten desde 700 dólares por persona en camarote interior. Sobre la nueva propuesta de disfrutar de solo tres noches a bordo en uno de los barcos de crucero más grandes del mundo la naviera confía en atraer para este itinerario sobre todo a familias multigeneracionales. El plan propuesto es que durante el día abuelos, padres y nietos se repartan por las distintas experiencias y actividades a bordo acordes a cada edad para luego, al caer la tarde, juntarse y disfrutar de una cena conjunta en alguno de los restaurantes especializados del barco.

La isla de Coco Cay, en las Bahamas. Royal Caribbean

Un día perfecto en una isla privada

Entre Miami y Nassau, la capital de las islas Bahamas, se encuentra Coco Cay (Cayo Coco), una isla pequeña en tamaño pero completa en diversión y descanso. Esta isla propiedad de la naviera Royal Caribbean es la única escala del Utopia of the Seas en sus itinerarios de tres noches. Para el desembarco en esta isla no hay que realizar trámite alguno y los pasajeros tienen toda la isla para su disfrute exclusivo, es como una extensión del crucero y hasta el wifi de a bordo se mantiene conectado en todo momento.

