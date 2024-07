El truco para no facturar la maleta si vuelas este verano, y cómo llevarlo a cabo sin gastarte más de 15 euros

Ya es hora de escaparse este verano de vacaciones. Dentro o fuera de España, cualquier destino es una buena opción para desconectar de tantos días de trabajo. Y aunque hacer la maleta sea una de nuestras preocupaciones, sobre todo si tenemos que ir al aeropuerto, Amazon tiene la solución para que disfrutemos del viaje desde el primer momento.

Y aunque el verano es el momento perfecto para hacer la maleta y que nuestras pertenencias no ocupen tanto como en invierno, siempre nos llevamos más prendas de la cuenta por si tenemos que cambiar de opciones de outfit de acuerdo con los planes que vayan surgiendo. Por eso, llevar todo organizado puede hacer que sea más fácil encontrar lo que buscamos en el interior de nuestra maleta.

De hecho, si no queremos facturar el equipaje (con la tasa que eso conlleve), las medidas exigidas son estrictas. Pero, en la planificación está la clave para no pagar de más y en 20deCompras tenemos el truco definitivo para conseguirlo. Aunque es irremediable meter en la maleta algún porsiacaso, la mejor opción es pensar en el conjunto que nos vamos a poner cada día y separarlos en bolsas de viaje. De esta forma, además de poder llevar muchas prendas contigo, no tendrás que rebuscar cada día entre tus pertenencias. Apostar por este truco es barato, puesto que en Amazon encontramos packs como el que destacamos bajo estas líneas que incluyen 25 bolsas por menos de 14 euros.

El set de bolsas de viaje para optimizar el espacio. Amazon

Con más de 2.200 valoraciones y rozando las cinco estrellas doradas, la puntuación máxima que se puede conseguir en Amazon, este set de bolsas de viaje son la solución que buscábamos para que todo lo que queremos quepa en la bolsa de mano. Y es que, al tener forma de sobre y cierre de zip, nos permite ordenar el equipaje según los conjuntos completos que llevaremos cada uno de los días, alejándonos así de los temidos porsiacasos que tantas veces logran que la maleta no cierre. Además, al tener un diseño plano, nos facilitará apilarlos y aprovechar todos los recovecos.

Cabe destacar que en este set incluyen 25 unidades de distintos tamaños (40x30 centímetros, 35x25, 20x25, 32x22 y 25x17) para poder utilizar en cada momento la que mejor se adapta a nuestras necesidades y exigencias. Cada bolsa, además, tiene un orificio de ventilación para hacer que los artículos sean más transpirables, asegurándonos que nuestra ropa siempre estará en las mejores condiciones.

