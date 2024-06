El sencillo truco de la maleta en el aeropuerto para que no la bajen a la bodega del avión

Una de las cosas que más preocupan a los viajeros de toda España que tienen que coger un vuelo es meter su maleta en los compartimentos del avión. Aquellos que no facturan tendrán que llevar un equipaje de mano que deberán guardar en los maleteros de la aeronave, pero hay ocasiones en las que no hay espacio para más y tienen que ir en la bodega.

Aunque las aerolíneas no cobran nada a los pasajeros que se ven obligados a 'facturar' sus maletas de esta forma, como es lógico, no suele ser plato de buen gusto tener que esperar a que salga tu equipaje en las cintas del aeropuerto si no planeabas hacerlo. Por lo tanto, si quieres evitar quedarte sin espacio en los maleteros del avión hay un truco infalible.

Embarque por grupos

Cola de embarque Pixabay/Free-Photos

Normalmente los pasajeros deben embarcar al avión según el grupo que indique sus billetes. Lo más habitual es encontrarse con cuatro clases, siendo la más común de todas la número 4. Los tres primeros son prioritarios, mientras que el último está reservado, por lo general, a quien no ha pagado por un asiento concreto, y son los últimos en poder sentarse en sus respectivos asientos.

Lo lógico es que la mayoría de pasajeros de un vuelo embarquen dentro del grupo 4. El problema llega cuando hay bastantes viajeros que ya han conseguido entrar al avión y meter sus maletas en los compartimentos destinados a ello, por lo que los espacios libres para poder guardar el equipaje son escasos y muchos tendrán que viajar con sus pertenencias en la bodega. Para evitarlo solo hay que hacer una cosa muy lógica, pero que no mucha gente hace: simplemente ir pronto.

Como es obvio, cuanto antes llegues a la puerta de embarque y te coloques en la cola de tu grupo, antes podrás entrar en el avión, lo que a su vez hará que aumenten de manera exponencial tus posibilidades de que puedas meter el equipaje en el maletero y no tengas que viajar con él en la bodega. Por otra parte, quienes apuren el tiempo al máximo y se coloquen al final de la fila, probablemente ya no puedan guardar sus maletas. Por lo tanto, intenta llegar cuanto antes al avión para poder tener siempre contigo tus pertenencias.

