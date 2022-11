Tres cosas que no puedes llevar en la maleta en un viaje a Qatar

Uno de los momentos clave cuando organizamos un viaje es hacer el equipaje: usar una maleta que cumpla con las medidas permitidas, pensar en lo que necesitaremos, hacer que todo queda a la perfección, no pasarnos del peso y, por supuesto, no llevar ningún objeto prohibido. Este último punto es realmente importante, ya que no solo se aplica a los típicos objetos que todos sabemos que no pueden llevarse, sino que dependiendo del país las restricciones pueden ser mayores.

Es el caso de Qatar, donde la lista de objetos prohibidos es mayor. Si pensamos viajar al país asiático es imprescindible consultar antes todo este tipo de normativas para así ahorrarnos algún susto o incluso una multa. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España detalla algunos de los objetos que no se pueden cargar en la maleta al viajar a Qatar.

Cerdo y derivados

Qatar es un país islámico, con lo que está estrictamente prohibido el consumo de carne de cerdo y cualquier producto hecho de esta. Esta restricción también afecta a los turistas que entren al país, ya que también está prohibido llevar esos productos en la maleta.

Bebidas alcohólicas

Al igual que ocurre con el cerdo, el islam también prohíbe el consumo de cualquier bebida intoxicante, es decir, el alcohol. Por ello tampoco podremos llevarlo en la maleta, ni aunque lo hayamos adquirido en el duty free del aeropuerto de origen o en el avión. Además, respecto al alcohol, en Qatar solo se puede consumir en los lugares legalmente habilitados para tal efecto, como por ejemplo algunos hoteles.

Material pornográfico

Por último, también está totalmente prohibido entrar en Qatar con material pornográfico. El país asiático es conservador y muy estricto con este tipo de temas, hasta tal punto que las muestras de afecto en público pueden ser motivo de amonestación y de detención, incluso si es entre familiares.

