La suite más cara del crucero más grande: unos cien mil dólares por semana. Esto es lo que ofrece

Navegar en el nuevo Icon of the Seas de la naviera Royal Caribbean, el barco de cruceros más grande del mundo, es una experiencia inolvidable, aunque no especialmente económica. El nuevo gigante de los mares fue bautizado en Miami el pasado mes de enero con Leo Messi como padrinos y puede transportar a casi diez mil pasajeros. Con una configuración repartida en nueve vecindarios, el barco cuenta con el parque acuático más grande en el mar, la primera piscina infinita suspendida sobre el océano y una oferta gastronómica con más de 40 opciones de restaurantes, bares y vida nocturna.

Los casi tres mil camarotes y suites del Icon of the Seas han sido diseñados asimismo con hasta 28 diferentes configuraciones para adaptarse a los distintos tipos de huésped. En cuanto a las vistas, las mejores estancias son las suites Sunset Corner y las Panoramic Ocean Views del vecindario AquaDome. Y luego hay diseños para familias de tres, cuatro, cinco y más miembros, como la Family Infinite Balcony y la Surfside Family Suite, con espacios para los niños separados de los adultos, y la más especial y grande de todas, la Ultimate Family Townhouse, que dispone de tres plantas y cuenta hasta con buzón de correo propio.

Imagen render del Icon of the Seas. Royal Caribbean

Una casa dentro del barco

Casi más que una suite o un camarote, la Ultimate Family Townhouse es como una residencia propia dentro del barco. Sus 234 metros cuadrados de superficie se reparten entre tres niveles o pisos y una gran terraza semicircular con bañera de hidromasaje privada. Padres e hijos cuentan con habitaciones y baños propios. Los más pequeños disfrutan con las mesas con pantalla táctil, toboganes, escaleras musicales y muchas más características para el juego y la diversión, incluida una sala de cine y un karaoke.

El precio de esta suite familiar también es grande, ya que ronda los cien mil dólares por semana. Si tiene interés en reservarla, tenga paciencia porque las reservas para los cruceros del 2024 se agotaron nada más ponerse a la venta y ya está ocupada hasta mediados de 2025.

